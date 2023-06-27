Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp

Xã hội 27/06/2023 11:44

Sau cơn mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi nhiều cây cầu, nhiều học sinh trường THPT Lộc Bình, Lạng Sơn, được thầy cô hỗ trợ để đến trường trước ngày thi tốt nghiệp.

Theo thông tin từ VnExpress, vài ngày qua, khu vực huyện Lộc Bình có mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông, suối dâng cao, cuốn trôi hoặc gây ngập các cây cầu. Phương Thị Hoài, lớp 12A9, trường THPT Lộc Bình, sốt ruột khi cầu bắc qua con suối gần nhà chìm dưới dòng nước lũ, không thể sang bờ bên kia, trong khi chỉ còn hai ngày nữa là thi tốt nghiệp THPT.

Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp - Ảnh 1
Khu vực huyện Lộc Bình có mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông, suối dâng cao

Em Hoài, ở xã Thống Nhất cho biết em định xuống trường trước vài hôm nhưng chưa kịp đi thì mưa lớn, em và gia đình rất lo khi mưa cả ngày nên nước không rút được. Nước càng dâng thì phải chờ thêm như thế sẽ lỡ kỳ thi. 

Nông Thị Tâm, lớp 12B, cũng phát khóc khi ngày thi đến gần nhưng không thể qua sông Kỳ Cùng vì cầu ngập. Nhà Tâm cách trường gần 30 km và chỉ có một con đường để đến đó. Bình thường Tâm ở trọ gần trường nhưng cách đây vài hôm em về nhà để nghỉ ngơi.

Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp - Ảnh 2
Cầu ở xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, bị ngập do nước lũ khiến học sinh không thể qua sông để đến trường thi

Theo thầy Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đoàn trường THPT Lộc Bình, Hoài và Tâm là hai trong nhiều học sinh được nhà trường hỗ trợ đưa tới nơi ở an toàn trước ngày thi tốt nghiệp. Năm nay, trường THPT Lộc Bình có 437 thí sinh dự thi, trong đó 121 em phải ở trọ. Nhiều em ở xa trường hàng chục cây số, đường đi bị đất đá chắn ngang, phải băng qua sông, suối.

Trong hai ngày 25 và 26/6, các giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với học sinh để nắm bắt tình hình, những em nào gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ. Với trường hợp của Tâm, trường cùng với chính quyền địa phương, người dân làm cầu tạm để đưa em qua sông.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 26/6, thầy và trò đến từ huyện đảo Kiên Hải cũng được lực lượng tiếp sức mùa thi công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ, tất cả đã cập bến tàu Rạch Giá an toàn. Tay xách, nách mang tư trang, vật dụng khá vất vả nhưng may mắn là đội tiếp sức mùa thi của Công an đã đến hỗ trợ rất nhiệt tình. 

Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp - Ảnh 3
Thí sinh của huyện đảo Kiên Hải được lực lượng tiếp sức mùa thi công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ

Cùng đồng hành với thí sinh, ông Trương Văn Quốc - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 của lực lượng công an tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh từ ngày 26 - 29/6/2023, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.

Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp - Ảnh 4
Đội xe của công an tỉnh đưa các thí sinh về nơi ở gần điểm thi 

 

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