Cảm động trước hình ảnh thầy cô vượt nước lũ đưa học trò đến nơi thi tốt nghiệp

Trong hai ngày 25 và 26/6, các giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với học sinh để nắm bắt tình hình, những em nào gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ. Với trường hợp của Tâm, trường cùng với chính quyền địa phương, người dân làm cầu tạm để đưa em qua sông.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 26/6, thầy và trò đến từ huyện đảo Kiên Hải cũng được lực lượng tiếp sức mùa thi công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ, tất cả đã cập bến tàu Rạch Giá an toàn. Tay xách, nách mang tư trang, vật dụng khá vất vả nhưng may mắn là đội tiếp sức mùa thi của Công an đã đến hỗ trợ rất nhiệt tình.

Thí sinh của huyện đảo Kiên Hải được lực lượng tiếp sức mùa thi công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ

Cùng đồng hành với thí sinh, ông Trương Văn Quốc - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 của lực lượng công an tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh từ ngày 26 - 29/6/2023, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.