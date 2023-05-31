Cảm động: Sau khi nhặt ví có giá trị lớn, 3 cháu bé nhờ công an tìm người trả lại

Đời sống 31/05/2023 16:02

Ngày 31/5, Công an xã Long Hưng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, vừa qua 3 cháu bé nhặt được 1 ví da có giá trị lớn đã đem đến CA và nhờ trả lại cho người đánh mất.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 13h20 ngày 30/5, trong lúc đi chơi, 3 cháu nhỏ Nguyễn Thị Cẩm Giang (13 tuổi học hết lớp 5 phải nghỉ học khi mẹ bỏ đi, cha tật nguyền đi bán vé số), Phạm Thị Thanh Thùy (14 tuổi, học lớp 8, cha mẹ làm nghề tự do) và Nguyễn Tuấn Khang (12 tuổi, học sinh lớp 6, nhà cận nghèo, cha mẹ bỏ từ nhỏ, em phải ở với bà ngoại) tất cả cùng ngụ tại ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú nhặt được một ví da tại cầu vượt Mỹ Khánh.

Cảm động: Sau khi nhặt ví có giá trị lớn, 3 cháu bé nhờ công an tìm người trả lại - Ảnh 1
Các em Giang, Khang, Thùy (trừ trái qua) đến Công an xã Long Hưng giao lại chiếc ví nhặt được - Ảnh: Báo Giao thông

Ngay khi nhặt được, các em mang đến và giao lại cho Công an xã Long Hưng để đơn vị tìm người đánh rơi trả lại.

Qua kiểm tra, công an ghi nhận bên trong ví có 180.000 đồng, 1 thẻ ATM mang tên Phan Thị Tuyết Trinh, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 thẻ CCCD mang tên Phan Thị Tuyết Trinh và các loại giấy tờ khác có liên quan.

Theo nguồn tin từ báo Giao thông, Công an xã đã liên hệ và mời chị Phan Thị Tuyết Trinh (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) đến trụ sở để trao trả tài sản, giấy tờ.

Cảm động: Sau khi nhặt ví có giá trị lớn, 3 cháu bé nhờ công an tìm người trả lại - Ảnh 2
3 cháu nhỏ trả lại tài sản cho người đánh rơi - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi nhận lại chiếc ví, chị Trinh vô cùng xúc động và vui mừng, trân trọng cảm ơn các em Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Tuấn Khang, Phạm Thị Thanh Thùy và Công an xã Long Hưng. Đồng thời, chủ nhân chiếc ví cho biết, đây không chỉ là số tài sản lớn với gia đình chị mà còn có nhiều giấy tờ quan trọng khác.

 

Công an xã Long Hưng, việc làm của các em Giang, Khang, Thùy rất đáng biểu dương, khen ngợi. Dù gia đình các cháu đều thuộc diện khó khăn.

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