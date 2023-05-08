Người phụ nữ có hành động 'lạ' sau khi nhặt được ví tiền

Đời sống 08/05/2023 12:08

Bí thư Đảng ủy xã Hương Long ( Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có một phụ nữ có hành động "lạ" sau khi nhặt chiếc ví trên đường.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 8/5, ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hương Long (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn xã đã có hành động đẹp khi tìm người đánh rơi để trả lại chiếc ví có 60 triệu đồng mà chị nhặt được bên đường.

Người phụ nữ có hành động 'lạ' sau khi nhặt được ví tiền - Ảnh 1
Chiếc ví có 60 triệu đồng mà chị Danh nhặt được bên đường - Ảnh: Báo Thanh niênBí thư Đảng ủy xã Hương Long (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn xã đã có hành động đẹp 

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7/5, chị Nguyễn Thị Danh (37 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Hương Long) trên đường đến nhà người thân ở xã Hương Xuân (H.Hương Khê) thì nhặt được một chiếc ví bên vệ đường.Bên trong chiếc ví có 60 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân.

Ngay khi nhặt được, chị Danh định mang chiếc ví đến trụ sở UBND xã Hương Xuân để trình báo nhưng vì là ngày nghỉ cuối tuần nên mang về nhà. Sau đó đã đăng tải dòng thông tin tìm kiếm chủ nhân chiếc ví lên mạng xã hội kèm theo số điện thoại để liên hệ.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày (7/5), chị Danh tìm được người đánh rơi chiếc ví là ông Lê Khắc Thân (53 tuổi, ngụ tại thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân) và bàn giao lại toàn bộ tài sản cho người này.

Người phụ nữ có hành động 'lạ' sau khi nhặt được ví tiền - Ảnh 2
Ông Thân đến nhà chị Danh để nhận lại chiếc ví - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi nhận lại tài sản, ông Thân rất vui mừng và gửi lời cảm ơn. Ông ấy bảo đây là số tiền dùng để buôn bán trâu bò, ông để chiếc ví trong túi quần và khi đi trên đường thì rơi lúc nào không hay.

Chiều 8/5, UBND xã Hương Long sẽ tổ chức tuyên dương và trao tặng giấy khen cho chị Danh vì đã có hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, trên đường đi chị Nguyễn Thị Hường (SN 1978, thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhặt được 1 túi ni lông bên trong có số tiền 4.060.000 đồng. Sau đó, chị Hường đã mang số tiền nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm và tìm cách trả lại người đánh rơi.

Người phụ nữ có hành động 'lạ' sau khi nhặt được ví tiền - Ảnh 3
Chi Nguyễn Thị Hường cùng Công an xã Cổ Đạm trao trả số tiền hơn 4 triệu đồng cho anh Nguyễn Quốc Trị Ảnh: Báo Hà Tĩnh
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