Cách làm mặt nạ sữa chua nghệ và mặt nạ tinh bột nghệ dưỡng da hiệu quả

Với mỗi tình trạng da cần chọn một loại mặt nạ nghệ phù hợp. Đồng thời, cần áp dụng những mẹo trộn, xử lý và đắp đúng cách để tránh những vết ố vàng trên da mặt, móng tay và quần áo.

½ thìa cà phê mật ong.

½ thìa cà phê nước cốt chanh

Công thức mặt nạ nghệ sữa chua cho da mụn

Công thức 2: Tinh nghệ, sữa chua và vitamin E làm mềm mịn, sáng da

1 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

1/2 hũ sữa chua không đường lạnh.

Vài giọt vitamin E.

Công thức 3: Tinh bột nghệ, sữa chua và bột trà xanh, giảm nhờn, trị mụn, thâm

1 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

1 thìa cà phê bột trà xanh

2 thìa cà phê sữa chua không đường lạnh.

½ thìa cà phê mật ong.

½ thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

½ thìa cà phê dầu oliu.

1 thìa sữa chua không đường lạnh.

Tinh bột nghệ, sữa chua và bột trà xanh

Công thức cho da hỗn hợp

Công thức 1: Tinh nghệ, sữa chua, chanh tươi

1 sữa chua không đường lạnh.

2 thìa tinh bột nghệ nguyên chất.

1 thìa nước cốt chanh.

Vài giọt nước hoa hồng (nên dùng loại không cồn).

Công thức mặt nạ này giúp cân bằng PH trên da.

Công thức 2: Tinh nghệ, sữa chua và trái bơ cân bằng ẩm

Mặt nạ tinh bột nghệ nguyên chất, sữa chua không đường lạnh và mật ong

1 thìa thịt bơ đánh nhuyễn.

½ thìa tinh bột nghệ nguyên chất.

1 lòng trắng trứng gà

1 thìa sữa chua không đường lạnh.

Đây là công thức mặt nạ giúp cân bằng PH trên da.

Công thức mặt nạ dưỡng da cho da thường

1 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất.

1/2 hũ sữa chua không đường lạnh.

1 thìa cà phê mật ong.

Cách đắp mặt nạ tinh bột nghệ với sữa chua không đường:

Bước 1: Tẩy da chết và rửa mặt bằng nước ấm để giúp da giãn nở lỗ chân lông v à hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Bước 2: Cho những nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô và nghiền thành hỗn hợp mịn, nhuyễn.

Bước 3: Bôi đều hỗn hợp thu được lên mặt và thư giãn trong vòng 15-20 phút để thấm vào da.

Bước 4: Rửa sạch với nước ấm, tráng lại nước lạnh nhằm làm se khít lỗ chân lông.

Bước 5: Dùng khăn bông chấm khô da rồi bôi kem dưỡng ẩm hằng ngày

Đắp mặt nạ tinh bột nghệ với sữa chua không đường

2. Mặt nạ tinh bột nghệ dưỡng da

+ Làm mặt nạ tinh bột nghệ và bột đậu gà

Để tăng hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá, có thể kết hợp tinh bột nghệ, bột đậu gà và nước hoa hồng. Bên cạnh hiệu quả điều trị mụn, đây còn là cách hấp thu dầu nhờn từ da, tẩy tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn trứng cá. Đồng thời, nước hoa hồng còn dưỡng ẩm và se lỗ chân lông.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Nước hoa hồng

1 thìa súp tinh bột nghệ nguyên chất

2 thìa súp bột đậu gà

Cách làm:

- Lấy một tô cho tinh bột nghệ và bột đậu gà vào trộn đều.

- Cho thêm nước hoa hồng vào cho hỗn hợp này dày và kết dính hơn.

- Đắp hỗn hợp này lên da mặt và thư giãn từ 10 – 15 phút.

- Dùng nước lạnh để rửa sạch mặt nạ tinh bột nghệ đậu gà.

- Vỗ da mặt nhẹ nhàng để ráo nước và thoa đều chất dưỡng ẩm để tránh khô da.

- Kiên trì thực hiện 2 lần/tuần.

Mặt nạ tinh bột nghệ và bột đậu gà

+ Mặt nạ tinh bột nghệ và dầu dừa trị mụn, dưỡng ẩm hiệu quả

Dầu dừa giúp cân bằng lượng dầu tự nhiên trên da, kháng khuẩn và loại bỏ nhiễm trùng, giảm sưng đỏ. Đồng thời, giúp da hết sưng đỏ, nhiễm trùng. Kết hợp tinh bột nghệ là cách hiệu quả để dưỡng ẩm, làm đẹp và điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Dầu dừa nguyên chất

2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất

Cách làm:

- Lấy một tô lớn và cho tinh bột nghệ nguyên chất cùng một lượng dầu dừa vừa đủ để hỗn hợp đặc và kết dính lại.

- Trộn đều 2 thành phần này cho đến khi thu được hỗn hợp, mịn và dễ thấm vào da.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt. Lưu ý nên tránh thoa ở những chỗ có mụn trứng cá.

- Thư giãn trong khoảng 15–20 phút rồi rửa mặt sạch với nước ấm

- Thực hiện phương pháp đắp mặt nạ tinh bột nghệ dầu dừa khoảng 2–3 lần/tuần.

Mặt nạ tinh bột nghệ và dầu dừa

+ Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

Nhờ tính kháng khuẩn mạnh, mật ong nguyên chất giúp khử trùng và chữa lành vết thương. Thậm chí, còn có thể dùng để điều trị các vết bỏng nhẹ.

Dùng mặt nạ tinh bột nghệ, mật ong và nước hoa hồng giúp điều trị mụn trứng cá và mụn nhọt hiệu quả. Đặc biệt, đây loại mặt nạ rất thích hợp cho những người có làn da hỗn hợp.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất

2 thìa súp mật ong nguyên chất

Cách làm:

- Cho mật ong và tinh bổ nghệ vào tô lớn và trộn đều để thu được hỗn hợp sánh mịn và kết dính.

- Thoa hỗn hợp này lên da và giữ nguyên trong 15-20 phút. Sau đó, dùng nước ấm để rửa mặt lại thật sạch.

- Lau khô da mặt lại bằng khăn mềm. Mật ong cung cấp chất dưỡng ẩm tự nhiên nên không cần bôi thêm kem dưỡng sau khi đắp mặt nạ.

- Để da mềm mịn, sáng bóng và sạch mụn, nên kiên trì đắp mặt tinh bột nghệ mật ong từ 2–3 lần/tuần.

Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

+ Mặt nạ tinh bột nghệ chanh trị mụn, làm đẹp

Nước ép chanh giúp lỗ chân lông se khít và giảm bớt lượng dầu nhờn trên da. Đối với tình trạng da dễ bị mụn trứng cá, chanh đặc biệt mang đến hiệu quả. Đồng thời, trong nước chanh còn chứa axit nitric giúp da sáng tự nhiên. Kết hợp chanh với tinh bột nghệ sẽ giúp điều trị mụn.

Mặc dù vậy, cần lưu ý tránh để da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì chanh dễ khiến làn da bị tổn thương và bắt nắng. Đồng thời, với những người có làn da nhạy cảm, để tránh tác dụng phụ nên thoa nước ép chanh lên một vùng da nhỏ trước khi đắp mặt nạ.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 thìa súp tinh bột nghệ nguyên chất

2 thìa súp nước ép chanh tươi

Cách làm:

- Cho tinh bột nghệ nguyên chất và nước ép chanh vào một tô lớn.

- Trộn đều hỗn hợp này cho thật mịn và kết dính. Sau đó, dùng hỗn hợp này để thoa đều lên da mặt.

- Giữ nguyên trong khoảng từ 10–15 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

- Lau khô da mặt bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm nhẹ, không chứa dầu.

- Làm đẹp với tinh bột nghệ chanh từ 2–3 lần/tuần để điều trị mụn, giúp làm sáng da và làm mờ vết thâm.

Mặt nạ tinh bột nghệ chanh trị mụn, làm đẹp

+ Mặt nạ tinh bột nghệ lô hội

Lô hội có chứa đặc tính chống viêm. Đắp mặt nạ tinh bột nghệ sẽ giúp làn da dịu hơn và chữa lành từ trong da, giảm sưng, viêm, tổn thương trên da. Ngoài ra, lô hội có tác dụng chữa lành các vết bỏng nhỏ và bỏng nắng.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Nước

1 thìa súp tinh bột nghệ nguyên chất

1 thìa súp gel lô hội

Cách làm:

- Lấy một tô lớn để cho tinh bột nghê và gel lô hội vào và trộn đều.

- Cho nước vào từ từ để hỗn hợp kết dính và mịn. Thoa hỗn hợp này lên da và thư giãn trong khoảng 15–20 phút.

- Dùng nước lạnh để rửa mặt lại thật sạch và lau khô bằng khăn mềm. Nếu thấy da khô thì nên dùng chất dưỡng ẩm nhẹ và không dầu thoa lên da.

- Dùng mặt nạ tinh bột nghệ lô hội từ 2–3 lần/tuần là cách để làm mờ vết thâm và khiến làn da trở nên sáng mịn.

Mặt nạ tinh bột nghệ lô hội

+ Làm đẹp từ hỗn hợp tinh bột nghệ, bột gạo và sữa chua

Để tăng cường dưỡng chất cho mặt nạ, có thể dùng hỗn hợp bột nghệ, bột gạo và sữa chua. Mặt nạ này sẽ giúp làn da sáng tự nhiên và sạch mụn, láng mịn.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 thìa súp tinh bột nghệ

2 thìa súp bột gạo

3 thìa súp sữa chua

Cách làm:

- Lấy một tô lớn và cho tinh bột nghệ, bột gạo và sữa chua vào trộn đều.

- Lấy cọ mỹ phẩm để đắp đều hỗn hợp lên da mặt, đặc biệt là những vùng có mụn trứng cá. Giữ nguyên trong 15–20 phút.

- Kết hợp massage da mặt nhẹ nhàng từ 1–2 phút. Rửa sạch mặt với nước và lau khô

- Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm nhẹ, không chứa dầu để da không bịkhô

- Đắp mặt nạ tinh bột nghệ này khoảng 2–3 lần/tuần để làn da cải thiện tốt hơn.

3. Vì sao tinh bột nghệ giúp trị mụn hiệu quả?

Trong tinh bột nghệ có chứa Curcumin là thành phần quan trọng có tính kháng khuẩn và kháng viêm cực mạnh. Các loại mặt nạ từ tinh bột nghệ giúp sạch mụn, làm liền da và trị sẹo do vết thương.

Bôi hoạt chất này còn ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn, giảm mụn trứng ca, làm dịu và chữa lành vùng da bị viêm. Đồng thời, mặt nạ tinh bột nghệ còn chăm sóc làn da trắng rạng rỡ, sạch vết thâm và làm chậm quá trình lão hóa da.

Không quá ngạc nhiên khi đắp mặt nạ sữa chua nghệ hoặc kết hợp nghệ với các thành phần tự nhiên khác là một trong những mẹo làm đẹp được rất nhiều chị em ưa chuộng. Hy vọng với những mẹo làm đẹp vừa chia sẻ sẽ giúp bạn đọc áp dụng thành công các cách trên và sở hữu làn da trắng mịn, rạng ngời, đầy sức sống.