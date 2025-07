Sau khi hoàn tất các thủ tục có liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình đưa về lo an táng theo phong tục địa phương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 16/7, UBND xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước, khiến 2 học sinh thiệt mạng.

Nạn nhân là em N.H.H (13 tuổi, học sinh lớp 7) và em T.P (16 tuổi, học sinh lớp 11), cùng ngụ xã Trần Văn Thời.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 15/7, hai em H và P đi đá bóng. Sau đó, rủ nhau xuống tắm tại một ao nước ở khóm 5, xã Trần Văn Thời.

Trong lúc tắm, em P không may bị đuối nước (do không biết bơi). Thấy vậy, em H bơi đến gần để giúp đưa bạn vào bờ, nhưng do ao nước quá sâu, nên em H cũng bị nước nhấn chìm.

Người nhà đưa thi thể hai cháu bé ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về do đuối nước - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, phát hiện sự việc, bạn của hai nam sinh báo cho gia đình nạn nhân và người dân đến ứng cứu. Khi vớt được lên bờ, đưa đến bệnh, các nạn nhân đã tử vong trước đó. Đến 18h30 cùng ngày, gia đình đưa thi thể hai em về nhà để an táng theo phong tục địa phương.

Theo Công an xã Trần Văn Thời, gia đình hai em xác định nguyên nhân tử vong do tai nạn đuối nước nên không đề nghị điều tra thêm.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể cháu bé đuối nước tại biển Sầm Sơn Ngày 11/7, thông tin từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi tắm biển tại khu vực Đảo Mê. Các đơn vị đang đưa cháu vào bờ để bàn gia cho gia đình lo hậu sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-mau-nam-sinh-13-tuoi-loi-xuong-ao-cuu-ban-lop-11-uoi-nuoc-ca-hai-cung-tu-vong-thuong-tam-737005.html