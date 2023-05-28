Theo đó, khoảng 12h45 cùng ngày (27/5), Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về việc 1 người đàn ông ngoại quốc đi lên cầu Khuể (bắc qua sông Văn Úc nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, TP Hải Phòng), bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông.

Thông tin từ Báo Công an Nhân dân, ngày 27/5, thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa tổ chức cứu nạn thành công 1 giáo viên người nước ngoài nhảy xuống sông Văn Úc, nghi tự tử.

Được sự hỗ trợ phương tiện của Công ty đóng tàu Thái Bình Dương (ngay gần hiện trường vụ việc), lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận cứu được nạn nhân, khi người này đang trong tình trạng chới với sắp bị chìm.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương đến hiện trường.

Xe máy mà thầy giáo bỏ lại trên cầu Khuể (Hải Phòng) - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ an toàn, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuyển nạn nhân đến điều trị tại cơ sở y tế thuộc huyện Tiên Lãng, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe tạm thời ổn định.

Theo thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội, qua xác minh xác định, người đàn ông nhảy cầu (SN 1992, quốc tịch Nam Phi) hiện là giáo viên của một Trung tâm ngoại ngữ có chi nhánh ở huyện Tiên Lãng và lưu trú tại nhà ông N.V.Đ (thôn Quan Bồ, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng).

Nam giáo viên ngoại ngữ người nước ngoài được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Cũng theo cơ quan công an, qua trò truyện với nam giáo viên được biết, do buồn chuyện tình cảm cá nhân nên người này đã đi xe máy lên cầu Khuể và nhảy xuống sông với ý định tự tử.

Sau khi Công an huyện Tiên Lãng động viên, nam giáo viên được cơ quan chức năng bàn giao cho Trung tâm ngoại ngữ chăm sóc, quản lý.