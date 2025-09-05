Hồ sơ, vật chứng cùng bản kết luận điều tra đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021).

Theo thông tin báo Dân Việt , ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3, đề nghị truy tố vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo đến các bị hại và đương sự để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, cơ quan điều tra đã xác định được thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên và đồng phạm về tội lừa dối khách hàng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong khi đó, Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Cùng với đó, Tiên không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Cuối tháng 2-2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo rau củ Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, trong đó Hoa hậu Thùy Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỉ đồng.