Như trước đó VietNamNet đưa tin, tối 19/5, Bộ Công an phát đi thông tin xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng". Ảnh: VietNamNet.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.