Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, tại hiện trường, xe máy mang biển kiểm soát 59S2-774.11 ngã dưới vực lề. Xe máy do nam thanh niên điều khiển hướng Lâm Đồng - Bình Thuận.

Bước đầu xác định nhiều khả năng xe máy này tự tông vào cột điện ven đường rồi văng xuống vực lề dẫn đến người điều khiển tử vong. Cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định nhân thân nạn nhân. Thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để chờ tìm thân nhân.