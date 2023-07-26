Bước đầu xác định nhiều khả người này tự tông vào cột điện ven đường rồi văng xuống vực lề rồi tử vong, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.
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Theo thông tin từ báo Bình Thuận, khoảng 21h30 ngày 25/7, người dân phát hiện có nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) nằm bất động, cạnh đó là chiếc xe máy vẫn sáng đèn tại Km192, trên quốc lộ 55 đoạn qua thôn Đaguri, xã Đa Mi nên báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, nam thanh niên trên đã tử vong.
Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, tại hiện trường, xe máy mang biển kiểm soát 59S2-774.11 ngã dưới vực lề. Xe máy do nam thanh niên điều khiển hướng Lâm Đồng - Bình Thuận.
Bước đầu xác định nhiều khả năng xe máy này tự tông vào cột điện ven đường rồi văng xuống vực lề dẫn đến người điều khiển tử vong. Cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định nhân thân nạn nhân. Thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để chờ tìm thân nhân.