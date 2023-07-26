Phẫn nộ: Anh ruột đem bán em gái sang biên giới để lấy tiền tiêu xài

Đời sống 26/07/2023 10:29

Sau 14 năm bị bán qua nước ngoài, một trong những nạn nhân bị trục xuất về nước do không có giấy tờ đã nộp đơn tố giác cho cơ quan điều tra tỉnh Hà Giang.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang tích cực điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra cách đây 14 năm tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Trước đó, ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.C (SN 1993 trú tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) về việc vào tháng 1/2009, chị và 3 người khác cùng xã bị các đối tượng trên địa bàn bán sang Trung Quốc làm vợ. Riêng chị L.T.C được một người Trung Quốc mua về làm vợ với giá 60.000 NDT, quá trình sinh sống, chị đã sinh 2 con với người nước ngoài.

Phẫn nộ: Anh ruột đem bán em gái sang biên giới để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đầu năm 2023, cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra, chị không có giấy tờ tuỳ thân nên bị trục xuất về nước, 3 bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ.

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, căn cứ nội dung tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Lầu Mí Chứ (sinh năm 1979), Ly Mí Pó (sinh năm 1978) cùng trú tại xã Khâu Vai để xác minh, làm rõ.

Trước cơ quan điều tra, các đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng này khai nhận, khoảng tháng 1/2009, Lầu Mí Chứ, Ly Mí Pó và Sùng Mí Lử (trú tại thị trấn Mèo Vạc) đã đưa L.T.C và 3 phụ nữ khác sang bên kia biên giới bán lấy tiền và chia nhau tiêu xài. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân bị bán có Lầu Thị Mỷ là em gái ruột của Lầu Mí Chứ.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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