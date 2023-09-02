Bình Thuận: Không muốn nối lại tình cảm, người phụ nữ dùng kéo đâm 'chồng hờ' nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong

Đời sống 02/09/2023 16:09

Khi bị người tình năn nỉ nối lại tình cảm, người phụ nữ đã dùng kéo đâm nạn nhân nhiều nhát khiến anh tử vong, sau đó đến cơ quan công an để đầu thú.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã La Gi đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc người đàn ông bị vợ “hờ” đâm tử vong.

Công an cũng tạm giữ nghi phạm V.T.T (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi “Giết người”.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, theo điều tra ban đầu, nghi phạm Võ Thị Thảo và ông N.V.S. (46 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, nhưng không đăng ký kết hôn. Vài ngày trước, ông S. cãi nhau với Thảo và đuổi Thảo đi. 

Bình Thuận: Không muốn nối lại tình cảm, người phụ nữ dùng kéo đâm 'chồng hờ' nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Nghi phạm Võ Thị Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 21h ngày 1/9, sau khi ăn tối, ông S. gọi điện thoại nhờ Thảo đến chở ông S. về phòng trọ và được Thảo đồng ý.

Sau khi về đến phòng, Thảo lau dọn phòng xong đến khoảng 23h thì ông S. kêu Thảo về lại ở chung. Tuy nhiên, Thảo không đồng ý, định bỏ đi thì bị ông S. chặn cửa ngăn lại.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thảo đến chỗ bếp cầm cây kéo quay lại đâm nhiều nhát vào người ông S., trong đó có một nhát trúng ngực khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Mặc dù sau đó ông S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết tin ông S. tử vong, Thảo đã đến trụ sở Công an thị xã La Gi đầu thú và khai nhận như trên.

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Nạn nhân làm bảo vệ ở chung phòng trọ với nghi can làm cùng công ty. Khi xảy ra vụ việc, cả 2 có cự cãi lớn tiếng, sau đó một người tử vong, một người bị bắt giữ.

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