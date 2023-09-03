Bình Phước: Phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi tử vong dưới hố nước

Đời sống 03/09/2023 13:43

Công an đang điều tra nguyên nhân bé trai 10 tuổi tử vong thương tâm khi chơi đùa cùng nhóm bạn tại Trung tâm Thương mại Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 3.9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ vụ bé trai 10 tuổi tử vong dưới hố nước sâu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2.9, bé V.H.T.P (10 tuổi, ngụ TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp, Bình Phước) cùng một số bạn chơi trốn tìm tại Trung tâm thương mại Bù Đốp (gần nhà của P.).

Bình Phước: Phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi tử vong dưới hố nước - Ảnh 1
Hiện trường cháu P tử vong thương tâm. Ảnh: Thanh Niên.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người nhà không thấy P. trở về nên tổ chức đi tìm, nhưng không phát hiện.

Theo báo Nghệ An, rạng sáng 3-9, mọi người phát hiện thi thể P. ở khu vực hố thoát nước của Trung tâm Thương mại Bù Đốp. 

Rạng sáng 3-9, mọi người phát hiện thi thể P. ở khu vực hố thoát nước của Trung tâm Thương mại Bù Đốp.

Một số nhân chứng cho hay trước đó nhìn thấy P. cùng nhóm bạn chơi trò trốn tìm tại Trung tâm Thương mại Bù Đốp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera để phục vụ điều tra.

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