Bình Định: Phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy không rõ nguyên nhân

Đời sống 18/07/2023 17:21

Ngày 18/7, CA tỉnh Bình Định thông tin vụ cô gái chết chưa rõ nguyên nhân, đang phân hủy bên bụi cây, đồng thời, nạn nhân bị mất gồm 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Theo thông tin từ báo Bình Định, khoảng 10h ngày 17/7, tại khu đất vườn thuộc thôn Dương Liễu Đông (thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), người dân phát hiện thi thể của chị Đ.T.H.T. (SN 1994, ở Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) đang trong tình trạng phân hủy nên đã báo công an giải quyết.

Bình Định: Phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy không rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Bình Định

Sau khi tiếp nhận tin báo và qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân T. tử vong vào khoảng 23 giờ ngày 15/7. Hiện tại, một số tài sản của nạn nhân bị mất gồm 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động. 

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, sáng ngày 20/6, người dân sống gần đất trống trong con hẻm trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện mùi khó chịu bất thường nên kiểm tra. Họ tá hỏa phát hiện thi thể nữ đang trong tình trạng phân hủy nên vội trình báo công an.

Bình Định: Phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy không rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người lao động

Nhận tin báo, Công an TP HCM đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

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Người dân phát hiện thi thể chị Vừ Thị C. (SN 2005, trú tại thôn Séo Lủng A, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang), nguyên nhân ban đầu được cho là do tiêu cực nên đã tự vẫn.

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