Người dân phát hiện thi thể chị Vừ Thị C. (SN 2005, trú tại thôn Séo Lủng A, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang), nguyên nhân ban đầu được cho là do tiêu cực nên đã tự vẫn.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/7, thông tin từ Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 21h30 ngày 16/7, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Hữu Sản về việc tại khu vực lòng suối Thản thuộc thôn Quyết Tiến (xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) người dân phát hiện thi thể chị Vừ Thị C. (SN 2005, trú tại thôn Séo Lủng A, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), chìm dưới nước.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật Plus sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Hà Giang, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, Chính quyền xã Hữu Sản cùng với đại diện gia đình tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đối với Vừ Thị C.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ trẻ - Ảnh: Pháp Luật Plus

Quá trình làm việc, gia đình nạn nhân Vừ Thị C. xác định nguyên nhân dẫn đến việc chị này tử vong là tiêu cực bản thân nên đã tự đi xuống suối tự tử dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Hữu Sản đã phối hợp với các ngành của xã, thôn đưa thi thể nạn nhân về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương tại thôn Trung Sơn, xã Hữu Sản. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

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