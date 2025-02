Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 27-2, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đang làm việc với T.C.H. (26 tuổi, ngụ quận 8) và những người liên quan vụ một bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh vào đầu gây thương tích.

Sau đó H. vào công viên cùng một cô gái, cả hai cho con chó mang theo chạy rông trong khu vực công viên mà không dẫn dây, không rọ mõm.

Thấy vậy, ông C. nhắc nhở yêu cầu H. mang chó ra khỏi khu vực và không thả rông, thì đôi nam nữ trên không những không đồng ý mà còn xảy ra cãi vã với ông C. Bất ngờ, H. nhặt một cây kim loại đánh mạnh vào đầu ông C., khiến ông này chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ.