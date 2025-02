Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông tên Huỳnh Văn X. (46 tuổi), ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 4-2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn X. (46 tuổi), ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trưa 3-2, Công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc nhận được tin báo của người dân về một trường hợp cha ruột nhốt con trai 11 tuổi ở trong phòng ngủ và đánh đập. Nguyên nhân được xác định là do giữa ông Xin và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có mặt để giải cứu bé trai. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Do bực tức, ông Xin cầm dao, kéo con trai 11 tuổi vào phòng ngủ để đánh và nhốt lại. Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo, yêu cầu ông X. thả đứa bé ra nhưng người đàn ông này không thả mà vẫn tiếp tục nhốt, đánh con trai ở trong phòng.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Đức đã phân công lực lượng để giải quyết vụ việc, thuyết phục ông X thả con trai ra nhưng không được. Trong quá trình này, ông X tỏ ra căng thẳng và manh động. Trước tình huống trên, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng đến hỗ trợ.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, tận dụng tình thế nên người con trai đã mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài và lực lượng công an đã ập vào khống chế ông X.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định pháp luật.

