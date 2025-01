Theo báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 29-1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên gồm Dương Thanh Tình (21 tuổi); Nguyễn Minh Toàn (21 tuổi) và Phan Công Tín (23 tuổi, cùng trú tại TP Châu Đốc) về hành vi giết người.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào những ngày cận Tết Nguyên đán gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng phối hợp với Công an TP.Châu Đốc tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét nóng đối tượng, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Lực lượng công an đã xác định, bắt giữ các nghi can trong vụ giết người ở Châu Đốc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ ngày 29 Tết, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ các nghi can gồm: Dương Thanh Tình (SN 2004); Nguyễn Minh Toàn (SN 2004) và Phan Công Tín (SN 2002), cùng trú tại TP.Châu Đốc.