Theo VietNamNet đưa tin, chiều nay (26/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn (33 tuổi, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, Lê Minh Toàn có quan hệ yêu đương và chung sống như vợ chồng với chị P.T.B. tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Đến khoảng đầu tháng 5 vừa qua, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan vấn đề tình cảm và tiền bạc nên Toàn không còn ở chung với chị B.