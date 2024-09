Theo báo Lao Động đưa tin, ngày 24.9, Công an huyện Châu Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Lâm (sinh năm 1974) để điều tra xử lý hành vi "hiếp dâm", mà nạn nhân là con gái của bạn nhậu.

Được biết cũng trong cùng ngày Công an TP Vũng Tàu cũng đã tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Phương (sinh năm 2003) để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đến khoảng 15h50, Lâm nhờ chở về nhưng ông K không chở, vì vậy Lâm đi bộ về nhà. Khi ngang qua nhà ông K, thấy trong nhà chỉ có một người con gái là cháu H.P.T (sinh năm 1999) nên Lâm nảy ra ý định xâm hại. Vì vậy, Lâm gõ cửa để xin đi vệ sinh nhờ, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Khi thấy chó nhà ông K sủa, nghĩ K về nên Lâm thiếu chú ý, thì cháu T vùng thoát chạy ra ngoài hô hoán, và cùng người dân xung quanh bắt giữ Lâm, đồng thời trình báo Công an.

Trước đó, ngày 8.8, Phương quen biết với cháu M.T.H.N (sinh năm 2011) qua ứng dụng Messenger. Ngày 18.8, Phương chở cháu N vào quán cà phê trên đường 3/2 để nói chuyện rồi làm quen. Từ ngày 25.8 đến 2.9, Phương cùng cháu N đã xảy ra quan hệ. Sau đó người nhà cháu N phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Đối tượng Tòng Văn Cường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ hiếm dâm đối tượng dưới 16 tuổi. Cụ thể theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, lúc 23h ngày 14-8, cháu C. cùng với một số người bạn đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên, sau khi ăn xong thì có Tòng Văn Cường (là cháu họ xa ở cùng bản) nhờ cháu C. cho đi cùng xe máy về nhà.

Trên đường đi về qua khu vực nghĩa trang nhân dân, lợi dụng đêm khuya vắng, không có người qua lại, Cường đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế, ép cháu C. đi vào bãi đất trống giở trò đồi bại. Mặc dù cháu C. chống cự không đồng ý nhưng vẫn bị Cường quyết liệt xâm hại tình dục.

Sau khi Cường thực hiện xong hành vi giao cấu, lợi dụng sơ hở, C. đã bỏ chạy về nhà rồi được người thân đưa ngay đến cơ quan công an để trình báo. Đáng lưu ý, đến thời điểm hiện tại cháu C. chưa đủ 16 tuổi.