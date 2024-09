Sau khi nhậu xong, 5 thanh niên nảy sinh ý định rồi bàn bạc nhau hiếp dâm bạn nhậu là chị Đ. Hiếu còn dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 18-9, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can để điều tra về tội hiếp dâm.

Theo công an, đầu tháng 1-2023, Tống Chường, Huỳnh Văn Lâm, Hồ Văn Thắng, Đặng Thành Trung (cùng ngụ huyện Thuận Nam), Phan Ngọc Hiếu (ngụ huyện Ninh Phước) và chị Đ tổ chức nhậu tại rẫy nhà Chường ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Sau khi nhậu xong, những thanh niên này nảy sinh ý định rồi bàn bạc nhau hiếp dâm bạn nhậu là chị Đ. Sau đó, cả năm thanh niên cùng nhau khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm chị Đ; Hiếu còn dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc.

Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố năm bị can, đồng thời bắt giam Chường và Lâm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đến tháng 5-2024, video trên bị phát tán trên mạng xã hội. Công an huyện Thuận Nam phát hiện và vào cuộc điều tra. Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố năm bị can, đồng thời bắt giam Chường và Lâm. Riêng Thắng, Trung và Hiếu đã bị bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Hồi năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nam Định cũng xảy ra vụ hiếp dâm bạn nhậu. Cụ thể theo thông tin trên báo Thanh Niên, vào lúc 23 giờ ngày 8.7, tại số nhà 67 đường Song Hào, P.Trần Quang Khải, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), Đỗ Ngọc Dũng (32 tuổi, trú P.Trần Quang Khải, TP.Nam Định) cùng một nhóm bạn uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Dũng đã nảy sinh ý đồ quan hệ tình dục với chị T.N.M (16 tuổi, trú xã Sơn Thịnh, H.Văn Trấn, tỉnh Yên Bái) nên đã ép chị M. phải quan hệ với mình. Hành vi của Dũng sau đó đã bị chị M. trình báo đến Công an TP.Nam Định.

