Nam thanh niên tên Duy 20 tuổi quê Tiền Giang rủ bạn gái 17 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp về nhà mình chơi, tổ chức ăn nhậu rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục, hiếp dâm bạn gái.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 25/6, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Duy (20 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Duy (20 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo điều tra ban đầu, do có quen biết từ trước nên Duy rủ bạn gái (17 tuổi) từ tỉnh Đồng Tháp đến nhà Duy chơi. Tại đây Duy rủ bạn gái nhậu tại phòng ngủ của Duy. Nhậu xong, Duy hiếp dâm bạn gái.

Gia đình bị hại đã trình báo sự việc với Công an xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Qua công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam Duy.

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành xử lý vụ án hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại địa phương. Cụ thể theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 25-6, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sồng A Cho (27 tuổi, trú ở xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Sồng A Cho (27 tuổi, trú ở xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) bị bắt về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trước đó chiều 20-6, Công an huyện Yên Mỹ nhận được trình báo của thiếu nữ tên G. (15 tuổi, người địa phương) về việc khoảng 21 giờ, cùng ngày bị một đối tượng nam giới hiếp dâm tại cánh đồng ở xã Ngọc Long (huyện Yên Mỹ). Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng tổ chức rà soát, xác minh đối tượng gây án.

Đến ngày 21-6, công an đã xác định nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên là Sồng A Cho. Do đó, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam thanh niên này.

