Bắt tạm giam 2 đối tượng lái xe tốc độ cao gần 300 km/h, bốc đầu ở Hải Phòng

Ngay sau khi nhận được nguồn tin trên, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo Công an huyện Cát Hải đã chỉ đạo nhiều tổ công tác truy tìm nhóm đối tượng trên. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Gây rối trật tự công cộng", Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cát Hải đã phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm để xác minh theo quy định.

Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA R1 YZF1000, biển số 29A1-128.84; Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BMW S1000, biển số: 62A1-015.39; Trần Quốc Đệ (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển số 61A1-009.12; Đinh Trọng Lịch (SN 1990, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô biển số 88A1-003.74; Đặng Đình Tới (SN 1992, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển số 29A1-256.65. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh mở rộng.

Hai bị can Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lao Động.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa phương, người dân phản ánh đoàn xe này đi với tốc độ cao khoảng 299 km/h, rồi ôm cua, bốc đầu, tiếng động cơ gầm rú to gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, gây mất trật tự nơi công cộng. Sau đó, nhóm này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ hành vi lái xe tốc độ cao, bốc đầu xe gây bức xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội). Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam được tống đạt ngay trong ngày 27.10.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra đối với các đối tượng khác có liên quan.