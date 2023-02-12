Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A

Đời sống 12/02/2023 14:40

Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt quả tang 44 đối tượng nam nữ thanh niên đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào khuya 11/2.

 

Theo thông tin báo Công Lý, ngày 12/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh vừa bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; đồng thời tạm giữ 43 xe mô tô - theo SGGP.

Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A - Ảnh 1
Các đối tượng "quái xế" bị bắt giữ. (Ảnh: congan.com.vn)

Theo đó, vào khoảng 22 giờ khuya 11/2, người dân báo tin có một nhóm nam nữ thanh niên chạy xe máy tốc độ cao đang tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua kéo xe gây mất trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A - Ảnh 2
Các "quái xế" được đưa về trụ sở cơ quan công an (Ảnh: Công Lý)

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành truy bắt.

Thời điểm này, các đối tượng liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo thông tin báo Dân Việt.Vn, lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai mật phục. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng bắt quả tang 44 đối tượng, tạm giữ 43 xe máy đang tổ chức đua kéo xe trái phép trên đoạn đường nói trên.

Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A - Ảnh 3
Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A - Ảnh 4
Các phương tiên bị bắt giữa (Ảnh: congan.com.vn)

Các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, hình dáng, độ máy, tăng công xuất động cơ, không đèn, không kính chiếu hậu, tháo thắng chân...

Các đối tượng bị bắt khai trú ở một số huyện, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Long An.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cứu hộ cứu nạn Việt Nam giải cứu thành công nạn nhân 14 tuổi dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cứu hộ cứu nạn Việt Nam giải cứu thành công nạn nhân 14 tuổi dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam sử dụng camera dò tìm, phát hiện bằng hình ảnh, âm thanh đã phát hiện dấu hiệu của sự sống và phối hợp với nước bạn giải cứu một thiếu niên của Thổ Nhĩ Kỳ trong đống đổ nát

Xem thêm
Từ khóa:   quái xế đua xe trái phép tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 39 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 40 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong