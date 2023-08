Vây bắt nóng hơn 40 “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 1A

Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt quả tang 44 đối tượng nam nữ thanh niên đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào khuya 11/2.

Theo thông tin báo Công Lý, ngày 12/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh vừa bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; đồng thời tạm giữ 43 xe mô tô - theo SGGP.

Các đối tượng "quái xế" bị bắt giữ. (Ảnh: congan.com.vn)

Theo đó, vào khoảng 22 giờ khuya 11/2, người dân báo tin có một nhóm nam nữ thanh niên chạy xe máy tốc độ cao đang tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua kéo xe gây mất trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Các "quái xế" được đưa về trụ sở cơ quan công an (Ảnh: Công Lý)

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành truy bắt.

Thời điểm này, các đối tượng liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo thông tin báo Dân Việt.Vn, lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai mật phục. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng bắt quả tang 44 đối tượng, tạm giữ 43 xe máy đang tổ chức đua kéo xe trái phép trên đoạn đường nói trên.

Các phương tiên bị bắt giữa (Ảnh: congan.com.vn)

Các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, hình dáng, độ máy, tăng công xuất động cơ, không đèn, không kính chiếu hậu, tháo thắng chân...

Các đối tượng bị bắt khai trú ở một số huyện, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Long An.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cứu hộ cứu nạn Việt Nam giải cứu thành công nạn nhân 14 tuổi dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam sử dụng camera dò tìm, phát hiện bằng hình ảnh, âm thanh đã phát hiện dấu hiệu của sự sống và phối hợp với nước bạn giải cứu một thiếu niên của Thổ Nhĩ Kỳ trong đống đổ nát

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vay-bat-nong-hon-40-quai-xe-dua-xe-tren-quoc-lo-1a-555077.html