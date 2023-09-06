Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ ẩu đả tại quán ăn ở quận 12, kêu gọi 2 người liên quan ra đầu thú 

Đời sống 06/09/2023 16:41

Công an quận 12 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp hai người liên quan vụ ẩu đả trong tiệc sinh nhật diễn ra ở một quán nhậu tại quận này. Hậu quả khiến 4 người bị thương.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 6/9, Công an quận 12 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Dương Thành Nhân (29 tuổi) và Trần Quốc Trung (27 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là hai nghi can liên quan đến vụ ẩu đả tại quán bia trên đường Nguyễn Thị Búp (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) trước đó làm 4 người bị thương.

Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ ẩu đả tại quán ăn ở quận 12, kêu gọi 2 người liên quan ra đầu thú  - Ảnh 1
Hiện trường vụ ẩu đả khiến 4 người bị thương. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo báo Người Lao Động đưa tin trước đó, tối 2-9, Nhân rủ Trung cùng Nguyễn Thành Long (SN 1997) và nhóm bạn đến dự sinh nhật của Nhân tại quán ăn trên đường Nguyễn Thị Búp, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. 

Đến rạng sáng 3-9, Nhân và Trung xảy ra xích mích trong lúc ăn nhậu. Sau đó, Trung chạy về nhà lấy dao trở lại quán để đánh Nhân. Trung cũng rủ thêm Nguyễn Văn Được (SN 1995) cùng đến quán để giải quyết mâu thuẫn.

Được lấy thêm một cây dao kiểu kiếm Nhật cùng Trung quay lại quán. Đến nơi, Trung, Được và Long chửi bới, cầm dao đuổi đánh qua lại làm bốn người bị thương. Vụ việc cũng khiến khu vực náo loạn.

Gây án xong, nhóm của Trung nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ ẩu đả tại quán ăn ở quận 12, kêu gọi 2 người liên quan ra đầu thú  - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Được đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nhân và Trung về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, riêng Long và Được đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an quận 12 phát đi thông báo yêu cầu hai người này đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

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