Bắt giữ 15 thanh thiếu niên đua xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu khoe chiến tích lên Tiktok khiến người dân phẫn nộ

Đời sống 07/08/2021 11:29

Nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và bốc đầu trên đường phố. Những nam thanh niên này ngay lập tức bị để xử phạt 10,4 triệu đồng.

Theo An toàn giao thông, tối ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa triệu tập, xử phạt hành chính nhóm thanh niên trên địa bàn về hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự ATGT trên địa bàn.

Qua những thông tin phản ánh từ nhiều người dân về việc ngày 2/7, tại đường Hoàng Văn Thụ, quốc lộ 4A, qya thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định có một nhóm thanh niên, thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến những người khi đang tham gia giao thông.

Bắt giữ 15 thanh thiếu niên đua xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu khoe chiến tích lên Tiktok khiến người dân phẫn nộ - Ảnh 1
Nhóm thanh thiếu niên bị Công an huyện Tràng Định bắt giữ. Ảnh: Internet

Công an huyện Tràng Định đã điều tra, xác minh nhóm đối tượng này gồm có 15 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 - 17 tuổi điều khiển phương tiện với nhiều lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đó có 4 thanh niên gồm: Nông Dương Kh, Chu Tuấn K, Hoàng Minh V và Đinh Hải H (đều SN 2004, trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định) thường xuyên có hành vi bốc đầu xe, điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, đi ngược chiều, rú ga gây mất trật tự công cộng…

Những đối tượng này đã làm những hành vi này trong một thời gian dài, thậm chí các đối tượng còn quay lại video để đăng tải, khoe chiến tích mình làm được trên MXH Tiktok. Những hành vi này của các đối tượng gây nên nhiều hệ lụy trong cộng đồng và không phù hợp với độ tuổi là trẻ em khi vô tình xem được những đoạn video này. 

Bắt giữ 15 thanh thiếu niên đua xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu khoe chiến tích lên Tiktok khiến người dân phẫn nộ - Ảnh 2
Công an huyện Tràng Định đã phối hợp cùng gia đình giáo dục các thanh niên vi phạm. Đồng thời phải viết bản cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Ảnh: Internet

Công an huyện Tràng Định đã lập biên bản xử phạt hành chính 10 triệu 425 nghìn đồng, thu giữ 6 xe mô tô, 1 xe gắn máy. Đồng thời, đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tràng Định cũng phối hợp với gia đình các thanh thiếu niên trên để giáo dục, quản lý và yêu cầu viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Qua đó có thể thấy rằng, những thanh thiếu niên này đã không có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình nên mới có những hành vi gây mắc trật tự nơi công cộng. Đây có thể được xem là nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội rất cao và có thể lặp lại tình trạng này nếu không được sự quản lý nghiêm ngặt. 

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Từ khóa:   tổ chức đua xe đua xe trái phép ATGT

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