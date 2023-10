Theo An toàn giao thông, tối ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa triệu tập, xử phạt hành chính nhóm thanh niên trên địa bàn về hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự ATGT trên địa bàn.

Qua những thông tin phản ánh từ nhiều người dân về việc ngày 2/7, tại đường Hoàng Văn Thụ, quốc lộ 4A, qya thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định có một nhóm thanh niên, thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến những người khi đang tham gia giao thông.