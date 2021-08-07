Bức ảnh lột tả toàn bộ khung cảnh cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng chuông cảnh báo khiến nhiều người phải thức tỉnh

Một bức ảnh đã lột tả được bao trùm về vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là hình ảnh một cậu bé nhìn về chiếc máy bay chữa cháy giữa bầu trời đầy khói đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Theo Guardian, một cậu bé đang chuẩn bị đi bơi tại bãi biển ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải dừng lại khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một chiếc máy bay chữa cháy đang bay ở tầm thấp qua bầu trời đầy khói ngặp trong "biển lửa". Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chữa cháy đang bay trên bầu trời ngặp trong khói lửa cùng với đó là hình ảnh một em bé đang hướng mắt nhìn về phía xa xa của vụ cháy. Ảnh: Internet Bức ảnh này được chụp bởi một khách du lịch người Nga, đã trở thành đại diện cho sự tàn phá khủng khiếp mà các vụ cháy rừng gây ra tại khu vực bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ kỳ.

Kể từ ngày 28/7 đến nay, đã có tổng cộng 180 vụ cháy rừng được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 8 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải rời khỏi nơi cư trú. Vào hôm 4/8, các nhóm nhân viên cứu hỏa quốc tế phải sử dụng mọi phương tiện như trực thăng hay vòi rồng nước để ngăn chặn một vụ cháy đang có nguy cơ tiến gần đến một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Muğla của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ người dân khi chính phủ của ông đã hành động chậm trễ và thiếu quyết đoán trong việc kiểm soát các vụ cháy rừng. Việc đối phó thiên tai thiếu hiệu quả đã làm ảnh hưởng tới vị thế chính trị của đảng Công lý và Phát triển cầm quyền.

Sau khi bức ảnh được đăng tải lên MXH đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi không chỉ những người dân của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn rất nhiều người dùng MXH trên thế giới cũng chia sẻ về bức ảnh này. Theo các nhà khoa học, tình trạng biến đổi khí hậu và sự yếu kém trong quản lý của Bộ Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chát rừng chưa từng có trong tiền lệ hiện nay. Một số bức ảnh được chụp lại trong vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Những hình ảnh về vụ cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ chính là một tiếng chuông cảnh báo cho việc khí hậu đang ngày càng biến đổi và trái đất đang ngày càng nóng lên. Buộc các nhà chức tránh phải nhanh chóng có những biện pháp hợp lý để không xảy ra những vụ cháy tương tự như vậy.

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