Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có "1 không 2" ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng

Đời sống 07/08/2021 06:01

Trong những ngày qua TP.HCM vẫn đang tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Điều đặc biệt là những hình ảnh ở các con hẻm tại TP.HCM được phong tỏa bằng nhiều vật dụng khác nhau như: kẽm gai, cành cây khô, đồ vật hỏng,... siết chặn người đi lại trong khu vực phong tỏa.

Sau 28 ngày áp dụng chỉ thị 16, TP.HCM đã tăng cường siết chặn việc hạn chế đi lại của người dân. Tại TP.Thủ Đức, đoạn đường Nguyễn Qúy Đức (quận 2) bị lực lượng chức năng giăng kẽm gai để kiểm soát tình hình đi lại của người dân, hiện các ca mắc ở TP.HCM chưa có sự thuyên giảm. 

Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 1
Các hàng rào kẽm gai được dựng lên nhằm để người dân không chạy xe ra vào khu vực đang phong tỏa. Ảnh: Zing News

Việc rào nhiều tuyến đường và hẻm là một trong những biện pháp được xem là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Điều này sẽ giúp người dân hạn chế việc đi lại và ngăn chặn được sự lay lan của dịch bệnh. Có khá nhiều rào chặn do người dân địa phương tự lập để nhằm bảo vệ khu dân cư nơi mình đang ở. 

Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 2

Trước tình hình lực lượng chức năng đang mỏng, không thể chia ra trực hết tất cả các con hẻm, nên nhiều nơi nhiều nơi đã tự giác chọn cách rào chắn các hẻm của mình lại, bằng những vật dụng khác nhau. Điều này cũng đã giúp được một phần cho các lực lượng chức năng không phải trực ở các con hẻm. Sự ý thức của mỗi người dâm TP.HCM lúc này chính là một phần nhỏ góp vào việc đẩy nhanh dịch bệnh.

Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 3
Người dân ở các con hẻm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.  Ảnh: Zing News

Đoạn đường Ung Văn Khiêm hướng ra đoạn đường Điện Biên Phủ đã được rào chắn bằng những cành cây khô, dù rất đơn giản nhưng vẫn thấy rõ được người dân địa phương đang nâng cao ý thức bảo vệ khu vực mình đang sinh sống. Có thể nó bất kì vật dụng nào có thể trưng dụng đều sẽ được chặn ở các con hẻm nhỏ trong thành phố.

Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 4
Lá cây, cành cây khô cũng được tận dụng làm rào chắn. Ảnh: Zing News
Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 5
Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 6
Các vật dụng có thể chặn làm rào chắn đều được người dân ở khu vực tận dụng. Ảnh: Zing New

Theo quy định, người cố tình trốn khỏi khu vực cách ly, phong tỏa là vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể xử lý hình sự.

Người dân TP.HCM sáng tạo các kiểu rào chắn có '1 không 2' ở các con hẻm, cành cây, cốt pha đều được tận dụng - Ảnh 7

Đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2 cũ) cũng bị giăng kẽm gai. Người dân ở khu vực này đang chấp hành rất tốt và không có trường hợp nào tự ý leo trèo ra ngoài.

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Từ khóa:   rào chắn kẽm gai phòng chống dịch Covid-19

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