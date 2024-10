Bão Trà Mi có ảnh hưởng đến miền Nam không? TPHCM lên phương án ứng phó bão

Cụ thể, UBND huyện Cần Giờ sẵn sàng phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển giữ an toàn ngay khi có chỉ đạo của UBND TP.

Theo đó, đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển; theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão có thể gây ra trên địa bàn TP.

Dự báo hướng đi của bão Trà Mi (bão số 6) - Ảnh: NCHMF/Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP và UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận – huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đô thị để chặt tỉa, đốn hạ nhánh cây, thân cây không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa, bão; Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục xử lý ngay các trường hợp cây xanh ngã đổ để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đặc biệt xử lý các cây ngã đổ lên nhà ở, công trình kiến trúc...

Các đơn vị lực lượng vũ trang và TP. Thủ Đức, các quận - huyện chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, di dời, sơ tán dân theo phương án của địa phương.

UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị sẵn sàng Phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các địa điểm kiên cố an toàn ngay khi có chỉ đạo của UBND TP; Tổ chức, hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại đối với lồng bè, chòi canh, sở đáy, khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc ở cấp TP, TP Thủ Đức và các quận - huyện; bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi TP bị ảnh hưởng do bão.