Chia sẻ với gia đình các nạn nhân, sáng 22/6, UBND xã đã trích 10 triệu đồng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ cho người thân các nạn nhân. Trong chiều nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang cũng đã có những hoạt động hỗ trợ.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, sáng 22/6, UBND xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ đột xuất cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Cũng trong nguồn tin này, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/6 tại nhà ông Tống Văn L (SN 1965) ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn làm 3 người tử vong. Các nạn nhân là: Ông Tống Văn L, con gái của ông là chị Tống Thị T và cháu ngoại mới 3 tuổi.

Chia sẻ với gia đình các nạn nhân, sáng 22/6, UBND xã đã trích 10 triệu đồng; Ủy ban MTTQ xã trích 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã trích 1 triệu đồng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao kinh phí hỗ trợ cho người thân các nạn nhân. Lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ xã và Hội Chữ thập đỏ xã Trung Sơn (Việt Yên) trao kinh phí hỗ trợ đột xuất cho gia đình các nạn nhân - Ảnh: Báo Bắc Giang Ông Diêm Đăng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã cho biết với báo Bắc Giang: "Chúng tôi rất chia sẻ với nỗi đau của gia đình ông L. Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành khám nghiệm tử thi, chiều 22/6 sẽ tổ chức lễ viếng và mai táng theo phong tục địa phương. Xã yêu cầu ban ngành, đoàn thể của thôn cắt cử người hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho chu toàn".

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở xã Trung Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), ngày 22/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Việt Yên đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình, đồng thời nắm bắt thông tin thiệt hại từ đó có kế hoạch hỗ trợ. Bên trong căn nhà bị cháy - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam "Trong sáng nay, Hội LHPN huyện Việt Yên cùng Hội LHPN xã Trung Sơn đã đến chia buồn cùng gia đình. Hội LHPN huyện Việt Yên đã chỉ đạo Hội LHPN xã Trung Sơn cắt cử cán bộ ở lại để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự", đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết với báo Phụ nữ Việt Nam. Trong chiều nay, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cũng có đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình chết thương tâm ở Bắc Giang Rạng sáng ngày 22/6, tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

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