Ám ảnh kinh hoàng: Mâu thuẫn trong chầu nhậu, một người tử vong tại chòi rẫy

Đời sống 14/05/2023 14:42

Ngày 14/5, Công an Bình Phước đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chòi rẫy sau cuộc nhậu khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 13/5, ông Trần Văn Việt (54 tuổi) ngồi nhậu với ông Văn Bá Hạnh (57 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sáu (57 tuổi, cả 3 cùng ngụ H.Bù Đăng) tại chòi rẫy của ông Việt (thôn 4, xã Bình Minh, H.Bù Đăng, Bình Phước).

Qúa trình nhậu, giữa ông Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ông Hạnh lấy cây cuốc đánh về phía ông Sáu nhưng không trúng. Sau đó, ông Việt chạy lại giật lấy cây cuốc và cất đi. Ông Sáu sau đó đi về trước, còn ông Việt và ông Hạnh tiếp tục ngồi nhậu.

Ám ảnh kinh hoàng: Mâu thuẫn trong chầu nhậu, một người tử vong tại chòi rẫy - Ảnh 1
Hiện trường chòi rẫy nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh niên

Một lát sau, ông Việt nhắc lại chuyện ông Hạnh đánh ông Sáu nên 2 ông xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Ông Hạnh dùng đoạn củi điều đánh trúng vào đầu ông Việt. Lúc này, ông Việt cũng lấy cây củi đánh lại nhiều cái vào vùng đầu và người của ông Hạnh. Khi thấy ông Hạnh nằm xuống đất thì ông Việt bỏ đi ra võng phía sau chòi. Đến chiều tối cùng ngày, ông Việt vào lại thì thấy ông Hạnh đã tử vong.

Vụ việc đang được Công an Bình Phước điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamPlus, khoảng 22h30 này 30/4, Nguyễn Anh Đức (37 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy mang theo con dao đến khu vực thôn Đăk Xuyên. Khi thấy anh Nguyễn Thành L. (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), Đức liền xông lên dùng dao chém thẳng vào mặt khiến anh này ngã ngửa ra đường, tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi phạm tới cơ quan CA đầu thú.

Ám ảnh kinh hoàng: Mâu thuẫn trong chầu nhậu, một người tử vong tại chòi rẫy - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân ban đầu, Đức điều khiển xe máy đi đến nhà bạn gái tên Xinh ở thôn Đăk Xuyên, thì L. cũng điều khiển xe chạy theo. Khi đến gần nhà Xinh, anh L. chạy vượt lên, chặn đầu xe của Đức nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Đức chạy xe về nhà lấy một con dao rựa dài, sau đó quay lại tìm anh L. để trả thù.

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