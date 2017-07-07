5 món quà không nên tặng cho người yêu cần phải tránh

Những món quà không nên tặng là một trong những lưu ý mà chúng ta cần biết để tránh làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai người. Trong những dịp đặc biệt, đa số các bạn sẽ dành tặng cho nửa kia của mình những món quà đẹp đẽ để thay lời yêu thương. Tuy nhiên, không phải món quà nào cũng có thể dùng để tặng người yêu. Vì theo phong thủy sẽ có những món đồ kiêng kị, ẩn chứa điềm xấu, gây ảnh hưởng không tốt đến tình cảm.

Những món quà không nên tặng người yêu , bạn có bao giờ thắc mắc vì sao chia tay khi vẫn còn yêu bạn có tin vào việc tặng những món quá "cấm kỵ" sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

Nhiều người truyền miệng với nhau rằng khi yêu đừng tặng khăn tay cho nhau. Bởi khăn tay thường được dùng để lau mồ hôi, nước mắt hay vẫy chào khi chia tay - những thứ tượng trưng cho sự vất vả, thất vọng. Những điều này hoàn toàn không tốt cho người yêu. Do vậy, hầu hết các cặp đôi thường không tặng khăn tay cho nhau.

4. Giày dép

Giày dép - một trong những phụ kiện quan trọng, nó giúp nâng niu đôi chân, mang đến cho chúng ta cảm giác thoải mái hơn trong việc di chuyển, tránh được những thứ nguy hiểm trên đường. Vì vậy, nhiều người cho rằng tặng giày dép cho người yêu có nghĩa là đẩy người đó đi xa chúng ta hơn.

Ngoài ra, trong ngôn ngữ của Trung Hoa, giày đọc là “hai”, âm thanh giống như tiếng thở dài buồn bã. Nên khi tặng giày cho người yêu hay bạn bè, tức là đã vô tình mang ý nghĩa như gửi đến cho đối phương những điều bất hạnh trong tương lai.

3. Ly, tách

Ông bà xưa quan niệm rằng khi tặng ly, tách cho người yêu có nghĩa là chia ly, xa cách. Hơn thế nữa, ly, tách được làm bằng thủy tinh - vật liệu rất dễ vỡ. Do đó, nếu bạn tặng cho người yêu ly, tách sẽ khiến người ấy nghĩ rằng bạn đang có ý định chia tay.

2. Đồng hồ

Nếu trong xã hội phương Tây, đồng hồ treo tường hay đồng hồ bỏ túi là những món quà rất phổ biến. Tuy nhiên, trong xã hội phương Đông nó lại là món quà có ý nghĩa xấu. Người xưa cho rằng đồng hồ là vật đo lường thời gian, ý nghĩa như gián tiếp thu ngắn thời gian sống của chúng ta.

Do đó, khi yêu, nhiều người rất kiêng kỵ việc tặng đồng hồ cho nhau. Và đây là một trong những món quà không nên tặng người yêu cần được lưu ý.

1. Găng tay

Nếu trong cuộc sống hàng ngày, găng tay là một món đồ có ích bảo vệ chúng ta tránh khỏi những tác nhân bên ngoài thì với những đôi yêu nhau nó lại mang ý nghĩa là tình cảm của bạn dành cho đối phương đã hết và đôi găng tay là món quà cuối mà bạn muốn dành cho người kia.

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Ông bà ta có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"; tuy nhiên, thực tế thì việc hai người yêu nhau, cãi nhau, xích mích thậm chí dẫn đến chia tay là do nhiều vấn đề giữa hai người. Vì thế, thay vì đổ lỗi cho những món quà không nên tặng người yêu, bạn hãy nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ giữa hai người để có những bài học kinh nghiệm về ứng xử hoặc những giải pháp cứu vãn tình hình khi mọi việc chưa quá muộn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.