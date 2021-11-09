Tri kỷ là gì? Tẩt cả điều cần biết về một tri kỷ đúng nghĩa

Trong tình bạn, một người bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta cần, khi buồn cũng như khi vui, nhưng lại không hiểu về về cảm xúc của nhau. Người mà chúng ta có thể bày đủ trò với họ như một người bạn, cũng có một chút lãng mạn giống như người yêu và là “điểm tựa” vững chãi sau những thất bại trong cuộc sống như người thân. Họ sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi khó khăn, luôn đứng về phía bạn và ở bên bạn mỗi khi bạn cần mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở bạn.

Giống như hạnh phúc việc đưa ra một khái niệm chính xác về tri kỷ là rất khó. Tri kỷ giống như một thứ tình cảm vô định hình. Nó hơn tình bạn một chút nhưng lại không giống với tình yêu .Trong tiếng Anh, tri kỷ được viết là soulmate.

Trong tình yêu, người yêu sẽ là chỗ dựa tình thần tương tự người bạn, sẽ là người chịu đựng bản tính của chúng ta, sẽ là niềm an ủi to lớn, nhưng không thể tránh khỏi những xung đột, những bất đồng với nhau. Còn với tri kỷ, là khi hai con người thật sự hiểu nhau về mặt tâm hồn, những cảm xúc giống nhau đến mức chỉ nhìn vào mắt nhau cũng có thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Tri kỷ cũng không giống tình yêu bởi người yêu luôn muốn đồng hành cùng bạn trên đoạn đường tương lai nhưng tình yêu mang tính duy nhất, sở hữu và có chút ích kỷ. Đồng thời, tri kỷ cũng không giống với tình thân bởi bố mẹ có thể làm tất cả mọi điều vì bạn nhưng không phải lúc nào họ cũng thực sự hiểu hết được bạn.

Tri kỷ không giống tình bạn bởi bạn có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với họ nhưng chưa chắc họ đã thực sự hiểu bạn. Họ có thể giúp đỡ những lúc bạn gặp khó khăn nhưng rồi bạn phải giữ lấy phần ân tình đó để đợi ngày báo đáp.

Vì vậy, tri kỷ là thứ tình cảm rất đặc biệt, nó là sự kết tinh bởi 3 thứ tình cảm là: Tình thân, tình bạn và tình yêu. Tri kỷ không dễ tìm như tình bạn, không giống tình thân và cũng không nồng nhiệt như tình yêu. Tri kỷ là người hiểu bạn hơn bất kỳ người nào khác, bạn luôn muốn ở bên cạnh họ, chia sẻ tất cả những điều “thầm kín” mà bạn không thể giãi bày cùng bất kỳ ai. Khi ở bên cạnh họ, bạn luôn cảm thấy thoải mái, không có áp lực, không có hoài nghi, không có sự sợ hãi. Giữa hai người luôn tồn tại sự thấu hiểu lạ thường, nó đặc biệt đến mức mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay nét mặt cũng có thể biết được đối phương nghĩ gì, muốn gì.

Hồng nhan tri kỷ là gì?

Hồng nhan tri kỷ không phải là người tình mà cũng không giống với vợ. Hồn nhan nói về một người con gái. Là người có thể thấu hiểu cảm xúc của bạn và bạn có thể chia sẻ với họ tất cả.

Vợ là một sự ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với người con gái khác. Người tình là sự bù đắp những tình cảm mãnh liệt mà vợ còn thiếu hoặc bạn không thể tìm thấy ở vợ. Hồng nhan tri kỷ mang đến cho bạn sự đồng điệu trong tâm hồn, cách sống, cách suy nghĩ, người thấu hiểu và chia sẻ tất cả với bạn. Có thể hợp cả tính cách suy nghĩ hơn cả vợ.

Trong cuộc sống, để tìm được một người vừa là vợ, vừa là người tình lại vừa là hồng nhan tri kỷ là điều cực kỳ khó. Nhưng nếu bạn thực sự tìm được người như vậy thì hãy trân trọng người ấy nhé!

Dấu hiệu nhận biết người bạn tri kỷ là gì?

Là người luôn cùng bạn “đồng cam cộng khổ”

Để tìm được một người chịu đưa tay về phía bạn, cùng bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống không phải là điều đơn giản. Hơn nữa, cùng nhau cộng khổ luôn dễ dàng hơn cùng nhau hưởng phúc.

Chỉ có những người giữ được lý trí trước lợi ích thì mới có thể cùng nhau “chia ngọt, sẻ bùi” và trở thành tri kỷ chân chính của nhau. Bởi trong cuộc sống có những người cùng sát cánh bên nhau, nhưng đôi khi vì lợi ích gì đó họ lại trở mặt với nhau. Do đó tìm được một người đồng cam cộng khổ là rất quan trọng.

Không bao giờ đố kỵ và bao dung cho mọi khuyết điểm của bạn

Khi bạn thành công họ không bao giờ đố kỵ. Khi nhìn thấy khuyết điểm của bạn, họ không nói xấu, họ cũng không bao giờ không từ bỏ bạn. Họ luôn đưa ra lời khuyên chân thành. Nếu những khuyết điểm của bạn nằm ngoài khuôn khổ nguyên tắc của họ thì dù bạn có thay đổi hay không thì họ vẫn sẽ chơi cùng bạn.

Luôn thấu hiểu bạn

Có những chuyện bạn không nói nhưng chỉ cần nhìn vào hành động và nét mặt của bạn là họ có thể biết được bạn đang gặp vấn đề gì. Điều này chứng tỏ giữa bạn và họ luôn tồn tại thần giao cách cảm. Ở bên cạnh họ, bạn luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, dù có mâu thuẫn cũng dễ dàng hóa giải. Thật tuyệt vời khi có thể tìm được một người luôn thấu hiểu lòng mình phải không các bạn?

Luôn ủng hộ mọi sở thích của bạn

Mỗi chúng ta ai cũng có sở thích riêng. Họ luôn tạo cơ hội để bạn sống đúng với sở thích của mình. Họ sẽ cố gắng ủng hộ bạn làm đúng sở thích của mình.

Chỉ cần có đôi có cặp, bạn sẽ sẵn sàng đến lớp yoga hay phòng tập gym mỗi ngày. Hoặc các bạn có thể rủ nhau đi phượt và khám phá những địa điểm thú vị. Có một người bạn tri kỷ bên cạnh chính là động lực tuyệt vời nhất giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời.

Từ bỏ mọi nghi kỵ

Sự tin tưởng là yếu tố cốt lõi và là tiền đề quan trọng cho mối quan hệ lâu dài. Họ có niềm tin trọn vẹn vào bạn và bỏ mặc tất cả sự nghi kỵ. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, người mà họ đặt niềm tin đầu tiên luôn luôn là bạn.

Luôn thành thật với bạn

Nhưng một người bạn tri kỷ không như vậy, họ sẽ luôn thẳng thắn, bày tỏ cảm xúc chân thật với bạn. Sự thành thật là chìa khóa hay sợi dây vững chắc để kết nối mối quan hệ.

Chấp nhận sự bất đồng

Sự bất đồng không tồn tại trong mối quan hệ tri kỷ, khi xảy ra bất đồng một người tri kỷ sẽ tìm cách để thỏa mãn cả hai. Hai người là hai cá thể khác biệt nhau, có ý thức khác nhau; vì vậy, chúng ta không thể áp đặt sự đồng nhất hoàn toàn trong một mối quan hệ. Nhưng cuối cùng quan điểm đó sẽ được thống nhất để không làm mất quan điểm của mỗi cá nhân.

Đôi lúc họ không thích bạn nhưng chắc chắn không bao giờ họ bỏ rơi bạn

Tri kỷ là một mối quan hệ bình thường như bao mối quan hệ khác nên việc xuất hiện các xung đột là điều không thể tránh. Lúc đó, tình bạn thông thường có thể kết thúc nhanh chóng; tình yêu cũng có thể dẫn đến “chiến tranh lạnh kéo dài” rồi đường ai nấy đi nhưng tri kỷ sẽ không như vậy. Họ sẽ luôn ở đó để cùng bạn suy ngẫm và giải quyết mâu thuẫn.

Cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau

Luôn thoải mái với nhau một cách tuyệt đối nên giữa cả hai chẳng bao giờ có bất kỳ sự lúng túng nào. Ngay cả khi hai bạn sống ở cách xa nhau nhưng khi hội ngộ, cả hai lại bắt đầu nói chuyện “như chưa hề có cuộc chia ly”. Mọi cuộc trò chuyện đều trôi chảy .

Luôn là người quan tâm đến cảm xúc của bạn

Giống như có một giác quan thứ 6, chẳng cần hỏi, bạn đi ngay vào hành động và biết chính xác phải làm những gì. Đơn giản có thể là trò chuyện gián tiếp qua facetime hoặc có thể là cùng nhau ngồi xem một bộ phim.

Có cần thiết phải tìm cho mình một người bạn tri kỷ không?

Xoay quanh chúng ta là rất nhiều mối quan hệ khác nhau, chúng ta lao vào guồng quay của công việc, của tiền bạc. Sẽ có lúc bạn sẽ lạc lõng và cần một người cùng quan điểm, để quan tâm và chia sẻ. Tình cảm luôn là một liều thuốc có thể chữa trị mọi tổn thương, có thể xoa dịu được tâm hồn đang đau khổ. Và tri kỷ chính là một liều thuốc tốt nhất, nhưng tri kỷ rất khó tìm.

Một người bạn tri kỷ giống như một món quà của Thượng đế ban tặng, được đặt trong một chiếc hộp bí mật và chiếc chìa khóa được ẩn giấu ở bất kì nơi nào, và bạn phải đi tìm kiếm chiếc chìa khóa ấy. Nhưng nếu bạn có thể tìm thấy chiếc chìa khóa, đó cũng là lúc bạn tìm kiếm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân trong gương.

Sẽ rất tuyệt nếu có thể tìm được một người hiểu rõ về mình, ngay cả khi mình không cần nói bất kì điều gì, một người mà bản thân có thể tin tưởng không một chút hoài nghi và cũng không bao giờ phải lo lắng về chuyện được mất.

Một người bạn tri kỷ sẽ cùng bạn làm những chuyện điên rồ nhất, luôn bên cạnh bạn để sẻ chia, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một người chịu đựng tính cách của bạn kể cả những tính xấu nhất, bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân và cũng không cần phải sợ một ngày nào đó tình bạn tri kỷ sẽ kết thúc, sẽ không bao giờ kết thúc dễ dàng như tình yêu.

Chính vì vậy, mỗi người phải kiếm cho mình một người bạn tri kỷ để có thể lấp đầy những cảm xúc còn thiếu, để trở thành một người đặc biệt nhất trên thế gian

Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi tìm được một người hiểu rõ về mình ngay cả khi mình không nói gì. Và cũng chẳng có gì ý nghĩa hơn khi tìm được một người mà bạn có thể tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi và không bao giờ lo lắng về chuyện được mất.

Không chỉ vậy, người bạn tri kỷ sẽ là người cùng bạn làm những chuyện điên rồ nhất. Họ luôn bên cạnh bạn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi bạn buồn hay thất bại. Họ cũng là người chịu đựng mọi tính cách của bạn, ngay cả những tính xấu nhất.

Chính vì vậy, mỗi người chúng ta nên tìm cho mình một người bạn tri kỷ để có thể cùng nhau san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.

Chắc hẳn qua những chia sẻ trên, bạn đọc đã hiểu rõ người tri kỷ là gì rồi phải không. Trong cuộc sống chúng ta, không phải ai cũng dễ dàng tìm cho mình một người bạn tri kỷ. Tuy nhiên, nếu muốn tìm thấy họ thì trước tiên, bạn phải trở thành người đáng để kết bạn. Khi đã đủ sự chân thành, chắc chắn bạn sẽ tìm được cho mình một tâm hồn đồng điệu.

Những cách giúp giữ gìn người bạn ‘tri kỉ” của bạn:

Tôn trọng bạn bè và bí mật của họ

Tôn trọng bạn bè là tôn trọng quyết định của họ. Ví dụ, tuy bạn không thích người bên cạnh họ, nhưng bạn nên tôn trọng điều đó nếu người kia mang hạnh phúc cho họ. Bạn cũng nên tôn trọng và giữ bí mật những điều mà họ chia sẻ.

Kiểm soát tốt cái “tôi”

Cãi vã, bất đồng quan điểm là thứ có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Mỗi người trẻ đều giữ cho mình sự ngoan cố nhất định. Khi ấy “cái tôi” của mỗi người sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất và trở thành liều thuốc độc dễ dàng giết chết tình bạn.

Hầu như các mối quan hệ mất đi do cái tôi quá lớn dẫn đến việc bất đồng quan điểm và khó chia sẻ.

Mang lại nguồn năng lượng tích cực cho nhau

Nguồn năng lượng tích cực sự động viên và trên hết là giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Chia sẻ những giá trị tích cực chẳng hạn như một câu nói, một lời khuyên, hay truyền cảm hứng để cùng nhau đi lên.

Luôn bên bạn bè những khi cần thiết

Hãy luôn bên họ khi họ cần, luôn quan tâm và chia sẻ giúp nhau giải quyết các vấn đề cần thiết. Tri kỷ là lúc cần tự nhiên sẽ có mặt, và là người giúp giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất.

Nguồn gốc của tri kỷ là như thế nào?

Nói về nguồn gốc của hai chữ “tri kỷ” thì chúng ta không thể bỏ qua một giai thoại nổi tiếng có từ thời xa xưa của Trung Quốc như sau:

Vào thời Xuân Thu chiến quốc có hai người bạn rất thân thiết với nhau là Quản Trọng và Bảo Thúc Nha. Thuở hàn vi, 2 người thường đi buôn chung với nhau. Lúc chia lời thì Quản Trọng thường lấy phần nhiều hơn. Người ngoài khi nhìn vào đều cảm thấy bất bình nhưng Bảo Thúc Nha lại vui vẻ mà đáp rằng: “Quản Trọng vốn dĩ không phải kẻ tham tiền, chỉ là đang gặp cảnh quẫn bách bất đắc dĩ mới phải làm thế nên ta cũng bằng lòng mà nhường cho hắn”.

Quản Trọng khi đi làm ăn thường bị rất nhiều kẻ nạt dọa, ức hiếp nhưng không một lần tỏ vẻ phản kháng. Mọi người cười chê hắn là kẻ nhu nhược nhưng Bảo Thúc Nha lại cho rằng đó là do bạn mình khoan dung.

Khi theo việc quân, mỗi lần ra trận thì Quản Trọng đều đi sau, khi thu quân về thì Quản Trọng lại đi trước. Mọi người đều chế giễu và cho đó là hành động hèn nhát nhưng Bảo Thúc Nha lại đáp rằng: “Chỉ vì người còn mẹ già cần được phụng dưỡng nên phải giữ thân thể”.

Sau này, Quản Trọng theo phò tá công tử Cũ còn Bảo Thúc Nha phò tá công tử Tiểu Bạch. Éo le thay, Công tử Củ và công tử Tiểu Bạch lại là hai anh em cùng nhau tranh ngôi quân chủ nước Tề.

Tình bạn đẹp giữa Quản Trọng và Bảo Thúc Nha

Khi công tử Củ bị công tử Tiểu Bạch đánh bại, Bảo Thúc Nha đã tiến cử Quản Trọng với công tử Tiểu Bạch, để y được đi theo hàng và làm chức tướng quốc. Trong khi người đời chê bai Quản Trọng không biết giữ khí tiết thì Bảo Thúc Nha bảo rằng: “Quản Trọng không phải người vô liêm sỉ, chẳng qua hắn là người không câu chấp những thứ tiểu tiết thường tình, là kẻ có chí làm lợi cho thiên hạ thái bình.”

Sau này, khi Quản Trọng sắp từ giã cõi đời, vua Tề hỏi có nên đề cử Bảo Thúc Nha làm chức tể tướng thay vào vị trí của Quản không thì Quản Trọng liền bác đi và cho rằng: “Làm tể tướng phải là người giỏi chính trị, mà chính trị thì vốn nhiều trí trá. Bảo Thúc Nha vốn là là bậc quân tử, yêu điều thiện và ghét điều ác, tà chánh phân minh phân biệt rõ ràng không thể làm chính trị được, vậy chớ nên giao cho chức tể tướng.”

Có người không hiểu liền trách Quản Trọng là tên vong ân bạc nghĩa với bạn, Bảo Thúc Nha liền nói ngay: “Đó là Quản Trọng biết lấy việc nghĩa việc công đặt lên trên tình riêng, vì nước chứ không phải vì bạn. Không uổng công ta đã tiến cử hắn với vua.”

Quản Trọng luôn biết rõ Bảo Thúc Nha luôn dành cho mình những lời thanh minh bênh vực. Ông từng cảm phải khái mà thốt lên rằng: “Sinh ra ta chính là cha mẹ nhưng hiểu ta nhất trên đời này chỉ có một Bảo Thúc Nha mà thôi”. (Sinh ngã giả, phụ mẫu dã, tri kỷ giả, Bảo Thúc Nha dã.)

Câu nói này bất hủ này của Quản Trọng đã đi vào sử sách hơn 2500 năm qua và hai chữ “tri kỷ” đã được người đời gửi gắm vào đó rất nhiều ý niệm quan trọng liên quan đến tình bạn.

Tri kỷ có phải là tình yêu không?

Có thể thân thiết và thấu hiểu nhau hơn bạn bè bình thường thế nhưng tri kỷ lại chưa đủ mặn mà hay rung động để được coi là tình yêu. Trong hành vi ứng xử hàng ngày, các cặp tri kỷ thường khá là vô tư và có những cử chỉ gần gũi mà họ thấy là không cần kiêng kị về khoảng cách giới tính. Họ gần như đang coi đối phương chính là một phiên bản khác của minh mà thôi và vô tình không để ý tới những cảm xúc mơ hồ đang dần lớn lên trong mối quan hệ của cả hai người.

Người ta vẫn thường định nghĩa rằng, tri kỷ sẽ gắn bó với nhau như anh chị em một nhà, đôi khi họ còn sâu nặng hơn thế. Nghe vậy thì tưởng chừng thật nhẹ nhàng và đơn giản, song thực chất thì đó chỉ là một lý lẽ mà mỗi người tự huyễn hoặc với chính bản thân mình mà thôi.

Đứng trước một người khác giới và lại là người mình đã gắn bó, gặp nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ đủ thứ chuyện chẳng cần giấu giếm thì không ai là không nảy sinh cảm giác bị thu hút về mặt giới tính cả nên tri kỷ có thể không phải là tình yêu nhưng nếu tri kỷ dài lâu thì không chắc.

STT, thơ hay về tình cảm tri kỷ

STT anh em tri kỷ

Anh em tốt là khi nhìn thấy nhau đau, khổ sở là phải ra tay giúp đỡ. Đừng vì cái tính tham đồng tiền mà đánh mất nhau.

Thỉnh thoảng hãy gọi cho thằng bạn thân mà không cần lý do nào cả. Đừng đợi cho tới khi bạn cần đến sự giúp đỡ của thì mới gọi.

Đừng nói lại lỗi lầm của thằng bạn quá nhiều vì 1 kỷ niệm xấu sẽ rất dễ gây tổn hại đến tình bạn.

Thơ về tri kỷ

Dòng đời xuôi ngược gặp nhau

Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn

Hỡi ơi nước chảy đá mòn

Đổi thay mặn nhạt hàn ôn mấy người?

Thương nhau chín bỏ làm mười

Giữ cho cuộc sống thắm tươi mặn nồng

Dù rằng gặp cảnh gai chông

Chung tay tiếp sức đồng lòng vượt qua

Đắp bồi tình cảm nở hoa

Đẩy lùi tủi hận xót xa u hoài

Kiên trì hướng đến tương lai

Thẳng lưng tiến bước dặm dài nề chi

Bạn bè là nghĩa tương tri

Có duyên gặp mặt mấy khi trong đời

Trên môi hé nở nụ cười

Sống vui, mạnh khỏe làm người nghĩa nhân.