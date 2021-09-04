Detox là gì? Cần lưu ý gì khi giảm cân bằng phương pháp Detox

Có thể hiểu một cách đơn giản, Detox là quá trình thanh lọc nhằm vệ sinh, loại bỏ các chất độc hại và mỡ thừa trong cơ thể ra bên ngoài.

Gần đây, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng phương pháp Detox thường được nhiều chị em quan tâm và áp dụng. Vậy detox là gì? Chúng có thực sự tốt cho sức khỏe của chúng ta và các cách thanh lọc cơ thể, làm đẹp da bằng Detox. Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về phương pháp detox là gì.

Các cơ quan trong cơ thể sẽ làm việc hiệu quả hơn nhờ loại bỏ các chất cặn bã, độc hại ra ngoài. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, khi sử dụng phương pháp detox đúng cách sẽ giúp hỗ trợ quá trình chăm sóc da mặt, giảm mỡ hiệu quả.

Đây là cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện hơn. Bằng cách dùng các loại rau củ quả, trái cây nhiều nước và chất xơ, uống nhiều nước lọc hay nước ép trái cây, phương pháp này giúp thanh lọc cơ thể an toàn và tự nhiên.

Lượng chất béo, mỡ thừa được đẩy ra ngoài nên thúc đẩy quá trình giảm cân đạt được hiệu quả cao. Do đó, trong thời gian gần đây, các công thức làm nước detox luôn nhận được sự săn đón nhiệt tình của các chị em.

Có thể hiểu một cách đơn giản, Detox là quá trình thanh lọc nhằm vệ sinh, loại bỏ các chất độc hại và mỡ thừa trong cơ thể ra bên ngoài

Có đa dạng cách detox. Với mỗi cách sẽ có một cách làm khác nhau bao gồm:

Detox thanh lọc cơ thể.

Detox đào thải độc tố.

Detox giảm cân.

Detox chăm sóc, làm đẹp da.

2. Nguyên tắc để sử dụng detox hiệu quả

Để uống detox đúng cách, sau đây là những nguyên tắc mà bạn cần tuân thủ:

Chỉ áp dụng chế độ ăn detox khi sức khỏe và tinh thần thật sự ổn định.

Không tập luyện thể dục thể thao quá sức trong quá trình detox.

Trước khi tiến hành detox, có thể loại bỏ dần một số chất ra khỏi bữa ăn hàng ngày nhằm tránh cơ thể bị sốc vì chưa quen với chế độ này.

Chọn dùng những loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, chất dinh dưỡng và chất oxy hóa tự nhiên là cách giải độc cơ thể. Đồng thời bổ sung nhiều chất xơ và nước giúp tăng tần suất đi vệ sinh.

Chỉ áp dụng chế độ ăn detox khi sức khỏe và tinh thần thật sự ổn định.

Bạn sẽ có cảm giác thèm ăn vào những ngày đầu áp dụng Detox. Chính vì vậy, để cơ thể kịp thời thích ứng, trước khi thực hiện, bạn nên cắt giảm lượng thực phẩm từ từ. Không nên quá khắt khe, nóng vội.

Lượng hóa chất hấp thụ vào cơ thể cần được giảm thiểu tới mức tối đa. Lý do bởi khi không được đào thải những chất độc hại này sẽ lắng đọng trong các tế bào mỡ và gây hại cho cơ thể.

Không nên sử dụng chế độ ăn kiêng nói chung và phương pháp detox nói riêng đối với những đối tượng như bệnh nhân tiểu đường, phụ nữ có thai (hoặc đang cho con bú), trẻ em.

Chọn dùng những loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, chất dinh dưỡng và chất oxy hóa tự nhiên là cách giải độc cơ thể. Đồng thời bổ sung nhiều chất xơ và nước giúp tăng tần suất đi vệ sinh

3. Cách uống detox giảm cân đúng cách

Uống nước Detox không phải là cách để giảm cân triệt để. Nên thực hiện chế độ detox bao nhiêu ngày là điều khiến nhiều người vẫn thắc mắc.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trung bình tiêu chuẩn mỗi người cần đủ 2000 calo. Trong khi đó, các loại Detox chỉ cung cấp khoảng 735 cal.

Vì vậy, để tránh hiện tượng mệt mỏi, uể oải, khi uống nước detox bạn nên kết hợp ăn uống nhẹ.

Kéo dài liệu trình uống nước Detox thường trong khoảng 2 – 3 tháng.

Nên ngưng uống sau khoảng thời gian này để cân bằng lại cơ thể và điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù họp.

Uống nước detox khi cơ thể đang đói, mệt sẽ dễ gây hiện tượng đau thắt dạ dày. Do đó, bạn chỉ nên uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều, hạn chế uống sát giờ đi ngủ.

Chỉ nên uống detox giảm cân khi trạng thái cơ thể ổn định, tâm lý bình thường, sức khoẻ tốt. Nếu không sẽ có thể dẫn đến tình trạng cơ thể bị sock, suy nhược… và đôi khi khiến cho cơ thể tồi tệ hơn.

Để tránh hiện tượng mệt mỏi, uể oải, khi uống nước detox bạn nên kết hợp ăn uống nhẹ

4. Nước detox để qua đêm được không?

Để hương vị của trái cây được đậm đà nhất, tốt nhất là nên để trái cây ngâm trong nước lạnh qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh và uống vào ngày hôm sau.

Đồng thời, tăng thời gian ủ trái cây trong nước cũng là cách để giúp giải phóng các loại vitamin tốt hơn.

Để hương vị của trái cây được đậm đà nhất, tốt nhất là nên để trái cây ngâm trong nước lạnh qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh và uống vào ngày hôm sau

Nên lọc bỏ đối với những loại trái cây như: cam, bưởi, chanh… Đây là cách để nước detox không có vị đắng gây mất cảm giác ngon miệng khi uống.

Có nhiều loại detox với mùi vị khác nhau. Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn nước phù hợp.

Nếu thấy quá chua thì bạn có thể điều chỉnh bằng cách cho thêm các loại trái cây ngọt như táo, dứa, nho, lựu hay dưa hấu.

Uống xong nước detox được 2-3 lần thì nên làm mới vì đã hết chất rồi. Nên uống sau khi ăn sáng và không nên để nước detox quá 24 tiếng.

Để tránh nhàm chán, bạn có thể thay thế bằng những hương vị cực kỳ sảng khoái và mới lạ như nước lọc bằng nước dừa tươi hoặc soda không đường.

5. Những ảnh hưởng khi không sử dụng đúng cách nước detox

+ Thường xuyên thấy mệt mỏi, uể oải

Kết quả một số cuộc điều tra cho thấy, hầu hết các loại nước detox làm từ rau củ quả chỉ cung cấp được 735 calo mỗi ngày. Như vậy, so với 2000 calo/1 ngày là lượng trung bình cần đáp ứng của một người, thì đây không phải là lượng calo đủ để cho những ai muốn giảm cân.

+ Mang lại hiệu quả thanh lọc cơ thể nhưng không bền

Tuy mang đến hiệu quả nhanh nhưng việc sử dụng nước detox để thanh lọc, đào thải độc tố không bền.

Nhiều người cho rằng uống nhiều detox thì cơ thể sẽ được khỏe mạnh. Thậm chí nhận thấy kết quả khả quan hơn khi đi kiểm tra lại lượng điều huyết, huyết áp. Mặc dù vậy, nếu muốn chắc chắn bảo vệ sức khỏe toàn diện cho bản thân, thì tốt hơn hết đó là hãy điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi sao cho hợp lý.

Tuy mang đến hiệu quả nhanh nhưng việc sử dụng nước detox để thanh lọc, đào thải độc tố không bền

+ Chưa thực sự tối ưu hết các độc tố

Khi sử dụng phương pháp detox, thải độc cơ thể cho gan và thận chưa thực sự được tối ưu nhất. Trong trường hợp này, công dụng của phương pháp detox chỉ giúp hòa tan nhanh và dễ dàng hơn các chất độc hại có trong gan và thận, cơ thể ra bên ngoài môi trường.

Do đó, để đào thải độc tố ra ngoài hiệu quả nhất các bạn có thể tham khảo thêm các tư vấn của bác sĩ.

+ Detox không phải là cách giảm cân triệt để

Nhiều chị em có quan niệm là chỉ cần nhịn ăn và uống nước detox giảm cân là có thể giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai bởi detox chỉ hỗ trợ bạn giảm cân tốt hơn. Phương pháp detox không giúp giảm cân triệt để.

Dùng nước detox sai cách sẽ khiến cơ thể của bạn sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, uể oải, mệt mỏi và thậm chí dễ tăng cân trở lại.

Cách tốt nhất để giữ gìn vóc dáng đó là nên bổ sung thêm một số loại rau xanh trong các bữa ăn và kết hợp tập luyện đúng cách. Cần phải có kế hoạch hợp lý để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách tốt nhất để giữ gìn vóc dáng đó là nên bổ sung thêm một số loại rau xanh trong các bữa ăn và kết hợp tập luyện đúng cách

Xu hướng ăn uống “healthy” đang được rất nhiều người áp dụng và đón nhận hiện nay. Với rất nhiều những tác dụng hữu ích mang đến, phương pháp sử dụng các loại đồ uống detox được nhiều chị em yêu thích hơn hết. Hy vọng với những thông tin về detox vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ detox là gì và biết áp dụng detox một cách đúng và đạt được kết quả tốt nhất.