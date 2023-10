Strongbow là gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng Strongbow?

Không thể thiếu Strongbow trong các dịp tiệc tùng hay liên hoan. Do đó, chắc hẳn các bạn cũng đã từng một lần thử qua Strongbow.

Cider là loại thức uống có cồn, được lên men tự nhiên từ trái cây, thường là táo. Vốn từ lâu, Cider đã phổ biến trên toàn thế giới. Điểm khác biệt của cider so với các loại thức uống có cồn khác đó là hương vị cuốn hút đặc trưng, men say thuần khiết từ thiên nhiên.

Nhờ vào quá trình chắt lọc nước ép táo và ủ trong nhiệt độ thích hợp, thường diễn ra ở 4-15 độ C, đường trong táo sẽ lên men và chuyển hóa thành cồn. Cider sẽ có vị trái cây đậm đà.

Strongbow không phải là rượu, cũng không phải là bia, thực chất Strongbow là một loại cider

Strongbow cũng có quy trình sản xuất tương tự như quy trình làm ra cider. Tuy nhiên, so với cider truyền thống, Strongbow đem lại cảm giác ngọt dịu, thanh mát và thuần khiết hơn.

So với các loại cider khác, Strongbow có điểm đặc biệt đó là nguồn nguyên liệu thượng hạng. Loại táo được ép lấy nước phải được lựa chọn kỹ càng. Đó là táo được thu hoạch kỹ càng từ hai vườn táo lớn nhất của tập đoàn Heniken tại Bỉ và Anh.

Sau 2 tuần ủ lên men, để đa dạng hóa các dòng sản phẩm, Strongbow Cider được thêm các hương liệu tự nhiên. Điều này cũng tạo nên nét cuốn hút riêng cho mỗi dòng.

Những hương vị khác nhau của Strongbow có thể kể đến như: Strongbow Gold, Strongbow Elderflower, Strongbow Red Berries, Strongbow Honey.

2. Uống Strongbow có khiến chúng ta say không? Strongbow bao nhiêu độ?

Strongbow trung bình có nồng độ cồn khoảng 4,5%. So với rượu vang có nồng độ cồn từ 12.5% – 14.5%, rượu gạo từ 18% – 20%, vodka từ 35% – 50% thì Strongbow khá nhẹ và rất ít gây say. Khi dùng thức uống có vị trái cây thơm, ngọt này, bạn sẽ vẫn có thể giữ được tỉnh táo trong các buổi tiệc tùng, họp mặt với gia đình và bạn bè. Các bạn có tửu lượng kém có thể an tâm chọn 1-2 chai Strongbow.

Mặc dù vậy, lượng cồn thấp không có nghĩa không say. Nếu uống quá nhiều Strongbow vẫn có thể khiến bạn say. Do đó, nếu bạn thực sự có tửu lượng thấp thì hãy cân nhắc việc uống nhiều Strongbow.

3. Strongbow có bao nhiêu vị? Các hương vị của bia hoa quả Strongbow

Strongbow không chỉ mang hương vị táo đặc trưng, mà còn sở hữu bốn sự lựa chọn khác nhau với chất lượng tuyệt hảo. Các vị của Strongbow:

+ Strongbow Gold Apple - Strongbow táo

Sở hữu vị ngọt dịu và vị hậu thanh mát kéo dài của táo, đây là hương vị táo đặc trưng nguyên bản của Strongbow. Vừa đậm đà vừa đắng nhẹ nhàng. Hiện nay, đây là hương vị mang lại cảm giác mới lạ đầy thú vị và được rất nhiều người ưa chuộng.

Tại các cửa hàng, Strongbow Gold vẫn là sản phẩm được nhiều người "order" nhất.

Strongbow Gold khi kết hợp cùng với các loại hải sản tươi sống sẽ tạo nên hương vị tuyệt vời. Độ béo ngậy đến từ hải sản sẽ được cân bằng lại bởi vị đắng nhẹ của táo. Chắc hẳn đây sẽ là sự kết hợp tưởng chừng như tương phản nhưng lại bổ trợ cho nhau.

+ Strongbow Honey - Strongbow mật ong

Một sự lựa chọn khác từ Strongbow đó là Strongbow vị mật ong với sự hòa quyện tinh tế của vị táo, chất ngọt đậm đà của mật ong và hương hoa, sẽ khiến người dùng dễ dàng mê mẩn và đắm chìm ngay từ những ngụm đầu tiên.

Người dùng có thể cảm nhận đầy đủ vị ngọt, thơm, tươi mát khi dùng kèm thức uống này với đá.

Thưởng thức Strongbow Honey cùng ít bắp rang bơ sẽ tuyệt vời hơn. Vị mặn của bắp sẽ hòa quyện với vị ngọt thanh của mật ong. Đồng thời, để tăng thêm khẩu vị, bạn có thể kết hợp cùng với những món ăn có vị ngọt và vị mặn khác.

+ Strongbow Elderflower - Strongbow hoa Elder

Strongbow hoa Elder là sự kết hợp tinh tế giữa vị chát đặc trưng của táo cùng hương thơm nhẹ nhàng và mùi vị mới mẻ của loài hoa Elders.

Khi dùng Strongbow Elderflowers lạnh sẽ mang đến cảm giác hứng khởi và đầy sảng khoái.

Để không nhàm chán, bạn có thể kết hợp loại thức uống này với gỏi cuốn tôm dùng chung với sốt tương ớt cay nồng.

Chắc chắn sự kết hợp giữa vị cay the của tương ớt hòa quyện với vị chát của táo và vị ngọt thanh đến từ loài hoa Elders sẽ không khiến bạn thất vọng.

+ Strongbow Red Berries - Strongbow dâu đỏ

Đây là hương vị có sự kết hợp cầu kì nhất của Strongbow. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Strongbow Red Berries so với những hương vị trước đó là sự kết hợp giữa hương vị từ quả lựu, mâm xôi, quả lý và dâu tây. Sự hòa quyện của tất cả tạo nên hương vị Cider có hương vị ngọt của dâu đỏ hòa quyện với vị chua nhè nhẹ từ táo.

Sự kết hợp của thức uống này rất thích hợp để giải khát và càng ngon hơn khi uống lạnh.

+ Strongbow Dark Fruit - Strongbow dâu đen

Strongbow dâu đen ghi điểm với vị ngọt của táo hòa quyện với vị chua thanh của trái lý chua đen. Vừa đậm đà hương vị trái cây vừa có vị đắng khiến nhiều người bị thu hút.

Có thể thấy, Strongbow là một loại thức uống có đa dạng, phong phú sự lựa chọn với hương vị đặc trưng, khác biệt cho từng loại khác nhau.

4. Strongbow giá bao nhiêu?

Strongbow có giá thành hợp lý và rất phù hợp với nhiều người, từ sinh viên đến người đã đi làm.

Các mức giá của Strongbow hiện nay gồm:

Strongbow loại chai 330ml có mức giá từ 16.000 - 18.000 đồng/ 1 chai.

Strongbow loại lon 330ml có giá bán 20.000 - 24.000 đồng/1 lon.

Strongbow loại lốc 4 lon 330ml có giá bán 70.000 đồng/ 1 lốc.

Strongbow loại thùng 24 chai 330ml có giá bán 380.000 đồng/ 1 thùng.

5. Cách bảo quản Strongbow giúp tăng hương vị

Khi dùng lạnh, Strongbow sẽ tăng thêm độ thơm ngon. Bạn có thể cho thêm đá, ướp lạnh trên ngăn mát tủ lạnh hoặc tủ mát chuyên bảo quản đồ uống.

Khi không dùng hết nước trong chai, tốt nhất đó là cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Nên bảo quản ở nhiệt độ dao động từ 4 độ C - 10 độ C.

Chỉ nên để ở ngăn mát, không nên để ở ngăn đá.

6. Một số lưu ý khi sử dụng Strongbow

Chỉ nên uống khoảng 1 - 2 chai/ ngày. Tuy là nước trái cây nhưng Strongbow vẫn chưa cồn, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Không nên uống vào buổi sáng khi chưa ăn. Chỉ nên uống Strongbow trong bữa ăn hằng ngày như trưa và tối. Lượng cồn trong Strongbow sẽ gây ra các bệnh liên quan tới đường ruột và dạ dày như: ợ chua, viêm loét,…

Khi uống Strongbow, không nên ăn quá nhiều vì cồn sẽ kích thích sự thèm ăn của bạn và gây tăng sự tích tụ dầu mỡ. Đồng thời, cơ thể bạn sẽ ngừng đốt cháy Calo khi nhận ra trong máu chứa cồn.

Bởi là thức uống có cồn, nên không sử dụng Strongbow cho người dưới 18 tuổi và không lái xe khi đã uống.

Trên đây là giải đáp Strongbow là gì cùng tất cả những thông tin về loại nước uống này. Với những ưu điểm như tăng thêm không khí sang trọng, ấm cúng lại ít gây say và thích hợp cho nhiều đối tượng, Strongbow là lựa chọn thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc. Hãy lựa chọn hương vị Strongbow yêu thích và lưu ý uống đúng cách.