5ting là gì? hiểu rõ hơn về nghĩa của từ 5 ting trên mạng xã hội

Bạn có thể hiểu như thế này: 5 nghĩa là five ~ khi phát âm từ này gần giống với Fight là sự chiến đấu, trận đánh.

5ting là 1 từ viết tắt của từ Fighting", nghĩa là cố lên.

Do đó dân mạng họ đã tìm cách viết ngắn gọn hoặc tạo ra thành 1 từ riêng để sử dụng nghĩa là 5ting ~ fighting. Khi đó nó được dịch ra là cố lên theo nghĩa thực của nó.

Thực sự khi chát hoặc cmt trên Facebook hoặc nhắn tin với nhau nó được sử dụng như một dạng từ nói ngắn gọn hoặc từ lóng Nó cũng giúp việc nhắn tin trò chuyện nhanh hơn nhiều.

Có một số từ ngữ được viết tắt không theo nguyên tắc ngôn ngữ mà theo phát âm. Nếu như từ phát âm gần giống với một từ gần thế có thể rút gọn, khi đó cộng đồng sẽ tìm cách để viết tắt nó.

Sự đa dạng về ngôn từ cũng giúp cho cuộc trò chuyện thêm thú vị. Và nó giúp tạo sự ấn tượng cũng như tò mò của nhiều bạn.

Nói thêm một chút về 5ting ( fighting)

Từ này kêu gọi sự đấu tranh và hành động cố lên của một người muốn nhắn gửi đến một người khác.

Một chút thông tin về nghĩa của từ 5ting là trong các cuộc thể thao hoặc hành động, thường mọi người sẽ sử dụng 5 ngón tay để biểu hiện cho sự cố lên và khuyến khích hành động tiếp tục. Bởi trong các khu vực thể thao thường rất ồn và việc phát âm rất mất sức, do đó sử dụng 5 ngón tay thay cho từ cố lên cũng là cách làm rất hay. Từ đó từ 5ting được sử dụng và xuất hiện nhiều hơn và được lan truyền mạnh mẽ.

Do sự xuất hiện và được sử dụng thuận tiện và có thể sử dụng trong nhiều trường hợp nó dần trở thành trào lưu và được sử dụng ngày càng rộng rãi.

Có nên dùng từ 5ting.

Dưới sự phát triển của mạng xã hội và giao tiếp bằng từ ngữ việc sử dụng các tiếng lóng giúp tạo cảm giác thú vị hơn. Đây cũng là cách dùng từ được giới trẻ yêu thích và sử dụng.

Tuy nhiên cũng không nên quá tận dụng những từ lóng này vì nó có thể ảnh hưởng đến việc giao tiếp nghiêm túc trong công việc hoặc một số trường hợp nghiêm túc. Trong một số trường hợp nó được hiểu như một từ tối nghĩa và gây khó hiểu cho người khác

Kết.

Nếu đã hiểu nghĩa từ 5ting là gì thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong giao tiếp hoặc trên mxh. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn chưa hiểu hết về nghĩa của từ này và có thể gây một số hiểu nhầm trong giao tiếp

Ưu điểm không thể phủ nhận của từ viết tắt như 5 ting đó là nhanh chóng tiện lợi. Chắc hẳn việc tìm hiểu nghĩa của những từ viết tắt như g9, 4 ever và 5 ting nhiều lúc đã khiến bạn đau đầu phải không nào.



