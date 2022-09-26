Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là "thần dược" cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại

Dinh dưỡng 26/09/2022 10:00

Bạn có biết tại sao các chuyên gia sức khỏe trên khắp thế giới lại đánh giá cao "Seaweed" không? Không thể phủ nhận rằng rong biển là thành phần phổ biến nhất ở phương Đông và Châu Á, nhưng chính xác thì "Rong biển" là gì và tại sao bạn phải đưa nó vào chế độ ăn uống của mình.

Dưới đây là 5 lý do tại sao loại thực phẩm biển này lại có mặt trên khắp thế giới.

Rong biển là gì?

Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là 'thần dược' cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rong biển về cơ bản là một thuật ngữ được sử dụng cho các loại rau trồng dưới nước có thể ăn được trong tự nhiên. Có hơn 10.000 loài rong biển và nó khác nhau về hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng. Được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, rong biển đang trở nên nổi tiếng vì có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số ứng dụng phổ biến của loại thực phẩm biển này là làm su shi, mì rong biển và các sản phẩm làm đẹp.

Đây là lý do tại sao các chuyên gia đã xác minh lợi ích cho loại thực phẩm biển này.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là 'thần dược' cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe và các nghiên cứu, sự hiện diện của chất chống oxy hóa như Fucoxanthin trong rong biển có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch và tái tạo tế bào. Người ta cũng phát hiện ra rằng việc ăn rong biển giúp giảm thiểu tác động của các bệnh nhiễm trùng do virus như Covid-19 (SARS-COV- 2). Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác định thực tế này.

Tốt cho lượng đường trong máu

Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là 'thần dược' cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự hiện diện của prebiotics, chất xơ và chất chống oxy hóa trong rong biển có thể giúp kiểm soát tốt hơn bệnh tiểu đường. Sự hiện diện của các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa như Carotenoid, Fucoxanthin giúp cân bằng lượng đường trong máu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong rong biển cũng giúp quản lý insulin tốt hơn và cải thiện sự trao đổi chất.

Quản lý sự mất cân bằng nội tiết tố

Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là 'thần dược' cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm rong biển trong chế độ ăn uống giúp quản lý nội tiết tố tốt hơn và cải thiện hoạt động của tuyến giáp. Điều này là do các tuyến giáp trong cơ thể giúp điều hòa nội tiết tố và sự hiện diện của I-ốt và axit amin Tyrosine trong rong biển giúp quản lý nội tiết tố tốt hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Vốn là loại rau từ biển được ưa chuộng bởi độ thơm ngon, thực phẩm này còn là 'thần dược' cho nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn ái ngại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của Tạp chí hóa học nông nghiệp và thực phẩm Hoa Kỳ, tiêu thụ tảo biển có thể giúp giảm lượng đường trong máu cao và mức huyết áp cao, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, sự hiện diện của axit béo omega-3 trong rong biển có thể giúp giảm cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Theo Times of India

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