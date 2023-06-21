Thành phần chính có trong hành lá là nước. Một chén hành lá chỉ chứa 32 calo, chứa ít chất béo và không có cholesterol. Nó cũng chứa ít đường và ít carbs hơn các loại rau khác như cà rốt, khoai tây và ngô.

Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc dùng để tăng hương vị và độ hấp dẫn cho món ăn, hành lá còn là loại thực phẩm dinh dưỡng bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất cần thiết rất tốt cho sức khỏe .

Hàm lượng vitamin K gấp hai lần khuyến cáo hàng ngày cho người lớn, giúp đông máu và giữ cho xương chắc khỏe.

Cung cấp 25% nhu cầu vitamin C hàng ngày, là một chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương các tế bào lành mạnh trong cơ thể.

Cung cấp khoảng 16% nhu cầu folate hàng ngày, loại vitamin có trong cấu trúc của các các sợi ADN và đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai.

Ảnh minh họa: Internet

Bếp là nơi tập trung của nhiều loại gia vị, từ các loại gia vị cơ bản như muối, tiêu, đường đến các loại gia vị đặc biệt như ớt, tương ớt, bột nghệ... Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong số các loại gia vị đó, hành lá được coi là một trong những "siêu thực phẩm" bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là khả năng ngăn ngừa ung thư. Trong bài báo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của hành lá.

Hỗ trợ giảm cân

Hành lá là loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng, làm cho chúng trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn nếu bạn đang muốn giảm vài cân. Chúng cũng chứa một lượng lớn chất xơ, cung cấp cho bạn tới 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày chỉ với 32 calo. Chất xơ có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no và giảm cảm giác đói.

Chống ung thư

Hành lá và các loại rau họ hành khác có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư, đặc biệt là ở dạ dày. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn bằng cách nào nhưng họ tin rằng một hợp chất gọi là allicin - chất khiến cho hơi thở của bạn có mùi tỏi, có thể ngăn chặn các tế bào chuyển thành ung thư hoặc làm chậm các khối u lây lan.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng khuẩn và kháng viêm

Hành lá có khả năng kháng lại các loại vi khuẩn như E.coli, salmonella… bảo vệ cho hệ miễn dịch non yếu, tốt cho sức khỏe của trẻ. Bên cạnh đó, các hoạt chất có trong hành lá cũng ngăn ngừa phản ứng viêm, hạn chế nguy cơ mắc phải các căn bệnh thường gặp như ho, cảm lạnh, cảm cúm, sốt…

Bảo vệ cơ thể

Các loại rau trong nhóm hành tây chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, bao gồm các chất hóa học được gọi là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại. Các chất chống oxy hóa trong hành tây như flavonoid và polyphenol săn lùng các gốc tự do, những chất có thể dẫn đến ung thư, viêm nhiễm và các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Lưu ý: Các chất chống oxy hóa sẽ mất tác dụng trong quá trình nấu nướng, vì vậy tốt nhất là nên ăn tươi.