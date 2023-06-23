Những công dụng không thua gì 'thuốc tiên' của trà xanh mà chị em có thể chưa biết

Phân tử Polyphenol có khả năng ngừa sưng viêm, bảo vệ sụn khớp, giảm thoái hóa, chống nhiễm trùng và giảm sự phát triển của tế bào bất thường ở cổ tử cung,... Ngoài ra, 2 - 4% cafein có trong trà xanh tác động đến việc sự tỉnh táo và tư duy, tăng hàm lượng nước tiểu và cải thiện chức năng của tế bào tiếp nhận thông tin não đối với bệnh Parkinson. Chất cafein của trà xanh còn tăng cường giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh có ở não từ đó kích thích tim, hệ thống thần kinh và cơ.

Trà xanh (chè xanh) là lá của cây trà xanh chưa qua chế biến. Có rất nhiều loại trà xanh nhưng tùy theo điều kiện trồng trọt mà phương pháp canh tác sẽ khác nhau. Không giống như các loại trà khác, trà xanh không được lên men mà sản xuất theo phương pháp dùng nhiệt độ cao để sấy khô. Nhờ quá trình sản xuất này mà trà xanh vẫn giữ được các phân tử quan trọng là polyphenol.

Trà xanh không chỉ là một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng mà nó còn có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà nhiều chị em có thể chưa biết đến. Trà xanh đã được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe. Với những lợi ích vô số này, rất có thể trà xanh sẽ trở thành một phương thuốc tự nhiên không thể thiếu trong cuộc sống của chị em. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của trà xanh thông qua bài viết dưới đây.

Trong chè chứa các chất EGCG, EGC, ECG và EC giúp giảm nguy cơ bị ung thư. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại trung tâm Ung thư Aichi, Nhật Bản với sự tham gia của trên 1.160 phụ nữ, tỉ lệ mắc ung thư vú giảm khi sử dụng trà xanh là thức uống mỗi ngày.

Giảm cân

Với tác dụng làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể, nước uống chè xanh có thể được xem như một cách giúp giảm cân an toàn cho mọi phụ nữ. Uống chè xanh mỗi ngày làm cho các chất béo bị đốt cháy nhanh chóng, giúp thân hình săn chắc, khỏe mạnh.

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Làm chậm quá trình lão hóa

Trong chè xanh chứa những chất giúp kích thích cơ thể bổ sung cholesterol tốt, và thải loại ra những cholesterol xấu.

Chè xanh cũng giúp làm mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Trong chè xanh có chứa polyphenols, một chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Ngừa sâu răng, giảm hôi miệng

Uống trà xanh tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn dẫn đến chứng hôi miệng. Bên cạnh đó, các thành phần có trong trà xanh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh răng miệng.

Nếu uống quá nhiều (trên 10 tách/ngày) sẽ dẫn tới những bất lợi như mất ngủ, nhịp tim nhanh, mệt mỏi... Do đó, những đối tượng sau không nên uống trà xanh.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo trang Science Daily, những người uống trà theo thói quen được định nghĩa là những người uống trà 3 lần trở lên mỗi tuần. Phân tích dữ liệu của 100.902 người tham gia không có tiền sử đau tim, đột quỵ, các bệnh tim mạch cho thấy những người uống trà xanh thường xuyên giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, giảm 15% nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân so với những người không bao giờ uống trà.