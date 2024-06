Nhiều người 'giảm xén' không dám ăn nhưng chưa biết 4 loại thực phẩm 'đốt mỡ' thần kỳ, càng ăn càng giảm

Học viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ (The Academy of Nutrition and Dietetics) cho biết bạn nên đặt mục tiêu giảm 1-2 pound mỗi tuần và tránh các chế độ ăn tạm thời (fad diets) hoặc không nên tin theo những lời có cánh từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân không rõ nguồn gốc. Dù sử dụng phương pháp nào, bạn sẽ cần ưu tiên những thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau, trái cây, ngũ cốc và protein nạc.

Nhu cầu năng lượng cụ thể cho mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có thể áp dụng công thức Mifflin – St Jeor để tính được lượng calo mình cần như sau: