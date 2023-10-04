Người trẻ muốn làm việc linh hoạt để cân bằng cuộc sống

Chưa khi nào Gen Z thể hiện sự đa nhiệm trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Bởi họ mong muốn tìm kiếm sự linh hoạt trong công việc và tự do tài chính; để có thời gian cho bản thân và sẵn sàng “xách balo lên và đi”, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi mỗi khi có dịp.

Nhiều người trẻ chọn Trà Xanh Không Độ làm thức uống hàng ngày để giải tỏa những căng thẳng, lo lắng trong công việc, cuộc sống.

Nhiều người trẻ đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời phát triển nhiều khía cạnh khác bao gồm sự nghiệp, tài chính, sức khỏe , các mối quan hệ và quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Phạm Thùy Nhi, một Gen Z trong ngành truyền thông chia sẻ, cô không nghĩ rằng làm việc 70 – 75 giờ một tuần là vấn đề lớn cho đến khi nhận ra cô không có cuộc sống cá nhân ngoài cuông việc. “Thời gian của tôi dành cho bạn bè chủ yếu là đi nhậu để giải tỏa căng thẳng”, Nhi nói.

Trong 2 năm đầu đi làm, Nhi mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Cô chỉ ngủ khoảng gần 30 giờ/tuần và hầu hết đó là khoảng thời gian sau khi cô đã tạm xử lý công việc xong vào ngày thứ 6. Cứ thế, Nhi cảm thấy kiệt sức vì cố chứng minh nỗ lực của bản thân hay theo đuổi các mục tiêu không thực tế.

Kể từ khi work from home tại nhà vì dịch bệnh, Nhi đã có 1 cái nhìn khác hơn về cuộc sống và công việc, tìm cách sống cân bằng, khỏe mạnh hơn. Cô cũng chủ động đi ra ngoài mỗi khi có thể để giải tỏa căng thẳng.



Với nhiều bạn trẻ, đôi lúc chỉ cần vào 1 quán nước quen, uống 1 chai Trà Xanh Không Độ và ngắm phố phường cùng bạn cũng đủ để xua tan căng thẳng, mệt mỏi.

“Hàng tuần mình đều dành thời gian nghỉ ngơi hay đi chơi đâu đó. Nếu không đi xa được thì lòng vòng dạo phố, vào quán café cảm thấy hợp gu hay đôi khi chỉ cần ghé một quán cóc bên vỉa hè, kêu 1 chai Trà Xanh Không Độ và ngắm nhìn phố phường để thấy phố vẫn tươi xanh, thế là cũng đủ chill để giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày”, Nhi tâm sự.

Nếu chúng ta cảm thấy bản thân đâu đó trong câu chuyện của Thùy Nhi, đã đến lúc bản thân nên nhìn lại các thói quen làm việc cũng như cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống. Hãy tìm cho mình một lối thoát, giải tỏa căng thẳng là việc đầu tiên người trẻ có thể dễ dàng làm được.

Một cuộc sống cân bằng giúp bạn vui vẻ, ngập tràn năng lượng, kích thích óc sáng tạo, nâng cao hiệu suất công việc. Thế nên, thay vì tham công tiếc việc, bạn hãy đứng lên ra ngoài tận hưởng khí trời, thưởng thức một chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, chậm rãi ngắm nhìn cuộc sống để thấy mình đã bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp khi ngụp lặn trong deadline, với những ngày đầy lo lắng.

Với EGCG và vitamin C, Trà Xanh Không Độ là thức uống được người trẻ yêu thích để chill giữa thiên nhiên, xua tan căng thẳng mệt mỏi.

Thiên Ân (26 tuổi, làm trong lĩnh vực social media tại TP.HCM) kể lại, tới năm thứ 2 đi làm cô vẫn trăn trở nên cống hiến cho công việc đến mức nào. “Khi đó mình luôn làm việc hết sức trong 8 tiếng ngồi văn phòng, nhưng khi ra khỏi công ty, mình chỉ muốn nghỉ ngơi, ngắt liên lạc với công việc để dành thời gian cho bản thân, bạn bè và đam mê cá nhân. Nhưng sau vài lần không liên lạc được với mình dịp cuối tuần yêu cầu xử lý việc gấp, sếp cho rằng mình không chịu cống hiến cho công ty”, Thiên ân nói.

Trong thời buổi mà những “deadline”, “task gấp” lên ngôi, Thiên Ân thừa nhận dù đã nỗ lực làm việc trong giờ hành chính, cô vẫn không thể “ghi điểm” trong mắt quản lý và khó có cơ hội thăng tiến.

Đứng trước quyết định giữa “cống hiến” hay “cân bằng”, cô gái trẻ đã xin nghỉ việc và kiếm một môi trường mới làm việc đầy linh hoạt về thời gian tại một media agency. Dù đã có môi trường như mong muốn để làm việc, Thiên Ân cũng chỉ làm thêm được hơn 1 năm rồi nghỉ việc. Vừa chill với chai Trà Xanh Không Độ, cô vừa kể:



Công việc linh hoạt là một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay của người trẻ.

“Mình muốn là ông chủ của chính mình”, Thiên Ân nói tiếp: “Nếu không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”, đó là động lực để mình trở thành một freelancer như hiện nay. Tự do tự tại, chủ động cả về công việc, tài chính lẫn nghỉ ngơi. Mình có thể dễ dàng ngồi tại Gia Lai để làm việc giữa thời tiết mát mẻ, thưởng thức chai Trà Xanh Không độ để chill với thiên nhiên mà vẫn bàn giao task, hoàn thành deadline cho khách hàng”.

Không quá lời khi nói rằng một trong những xu hướng hàng đầu của Gen Z trong năm 2023 là "hãy là ông chủ của chính bạn". Theo một báo cáo của Forbes, những người lao động Gen Z đều muốn hướng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chỉ khoảng 40% Gen Z ưu tiên công việc hơn bất kỳ thứ gì khác.