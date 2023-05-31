Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả

Trong đó, chất xơ có tác dụng giúp kéo dài quá trình nhuận tràng, làm cho phân được đào thải dễ dàng hơn và giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Ngoài ra, chất béo bão hòa medium chain triglycerides trong thịt dừa có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình hoạt động của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Nước dừa là một loại thức uống giải khát rất được ưa chuộng vào mùa hè và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe của hệ tiêu hoá. Nước dừa ngoài việc giúp giải khát vào những ngày mùa hè nắng nóng, thì đồng thời chất xơ và chất béo bão hòa medium chain triglycerides có trong thịt dừa rất có lợi đối với sức khỏe hệ tiêu hoá.

Gừng chứa một loại enzym tiêu hóa gọi là zingibain, giúp cơ thể phân hủy protein. Nó cũng có tác dụng thư giãn tốt cho đường ruột, giảm viêm trong ruột kết, giúp thức ăn đi qua hệ thống tiêu hóa dễ dàng hơn và giảm đầy hơi hiệu quả.

Gừng là một trong những loại gia vị rất phổ biến đồng thời cũng là loại thảo dược lâu đời nhất. Đặc tính chống viêm của gừng có tác dụng hiệu quả đối với chứng đầy hơi .

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Sữa chua

Sữa chua có chứa nhiều men vi sinh vật có lợi, và một số loại có vai trò chính đối với sức khỏe đường ruột của bạn.

Theo một số nghiên cứu cho thấy men vi sinh vật có thể cải thiện tần suất đi đại tiện.

Và sữa chua đã được chứng minh là làm giảm đầy hơi và trướng bụng do các tình trạng như hội chứng ruột kích thích (IBS), một chứng rối loạn phổ biến ảnh hưởng đến ruột già.

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Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây giải khát tuyệt vời và rất tốt cho sức khỏe của hệ tiêu hoá. Dưa hấu có hàm lượng nước cao giúp cung cấp nước cho cơ thể, giúp giảm thiểu táo bón và cải thiện chuyển hóa chất xúc tác trong ruột.

Bên cạnh đó, dưa hấu cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa và phòng ngừa một số bệnh ung thư. Do đó, việc bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt vào mùa hè là rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Một trong những nguyên nhân khiến cơ thể giữ nước là bạn đã ăn quá nhiều natri. Thực phẩm giàu kali giúp thải natri và nước ra ngoài. Và hàm lượng kali trong chuối có tác dụng giúp giảm đầy hơi. Vì vậy, nếu bạn bị đầy hơi, hãy ăn chuối thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là thực phẩm chữa đầy bụng khó tiêu hiệu quả, vì nó không chỉ chứa một lượng nước dồi dào mà còn cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể.

Nó cũng chứa loại enzyme gọi là papain, giúp phân hủy các axit amin. Điều này hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và có thể giúp ngăn ngừa tình trạng đầy hơi.

Rau xanh

Rau xanh là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan vô cùng tốt cho sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan có trong rau xanh giúp hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru, giúp đẩy lùi các triệu chứng khó tiêu và phòng ngừa táo bón. Hàm lượng magie dồi dào có trong rau xanh cũng rất có ích cho sức khỏe đường ruột.

Các loại rau xanh đậm màu như rau bina, cải bruxen, bông cải xanh và các loại rau lá xanh khác là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường ruột.

Quả dứa

Dứa là một loại trái cây nhiều nước và chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là bromelain. Bromelain được cho là hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ các protein trong dạ dày có thể gây đầy hơi. Vì vậy, hãy ăn dứa nếu bạn bị đầy hơi, tiêu hóa kém.

Táo

Táo có hàm lượng nước cao và giàu kali, hỗ trợ cân bằng chất lỏng và giúp giữ nước trong cơ thể.

Chúng chứa nhiều chất xơ, đặc biệt có nhiều chất xơ hòa tan còn gọi là pectin, có thể đẩy nhanh thức ăn qua đường tiêu hóa để điều trị chứng táo bón và đầy bụng.