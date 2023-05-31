Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả

Dinh dưỡng 31/05/2023 06:59

Người bị đầy bụng có thể kèm theo những triệu chứng đau nhẹ cho đến đau dữ dội vùng bụng. Để có thể giảm bớt tình trạng trên, bạn có thể bổ sung thêm những loại thực phẩm dưới đây.

Nước dừa

Nước dừa là một loại thức uống giải khát rất được ưa chuộng vào mùa hè và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe của hệ tiêu hoá. Nước dừa ngoài việc giúp giải khát vào những ngày mùa hè nắng nóng, thì đồng thời chất xơ và chất béo bão hòa medium chain triglycerides có trong thịt dừa rất có lợi đối với sức khỏe hệ tiêu hoá.

Trong đó, chất xơ có tác dụng giúp kéo dài quá trình nhuận tràng, làm cho phân được đào thải dễ dàng hơn và giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Ngoài ra, chất béo bão hòa medium chain triglycerides trong thịt dừa có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình hoạt động của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng là một trong những loại gia vị rất phổ biến đồng thời cũng là loại thảo dược lâu đời nhất. Đặc tính chống viêm của gừng có tác dụng hiệu quả đối với chứng đầy hơi.

Gừng chứa một loại enzym tiêu hóa gọi là zingibain, giúp cơ thể phân hủy protein. Nó cũng có tác dụng thư giãn tốt cho đường ruột, giảm viêm trong ruột kết, giúp thức ăn đi qua hệ thống tiêu hóa dễ dàng hơn và giảm đầy hơi hiệu quả.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Sữa chua có chứa nhiều men vi sinh vật có lợi, và một số loại có vai trò chính đối với sức khỏe đường ruột của bạn.

Theo một số nghiên cứu cho thấy men vi sinh vật có thể cải thiện tần suất đi đại tiện.

Và sữa chua đã được chứng minh là làm giảm đầy hơi và trướng bụng do các tình trạng như hội chứng ruột kích thích (IBS), một chứng rối loạn phổ biến ảnh hưởng đến ruột già.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây giải khát tuyệt vời và rất tốt cho sức khỏe của hệ tiêu hoá. Dưa hấu có hàm lượng nước cao giúp cung cấp nước cho cơ thể, giúp giảm thiểu táo bón và cải thiện chuyển hóa chất xúc tác trong ruột.

Bên cạnh đó, dưa hấu cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa và phòng ngừa một số bệnh ung thư. Do đó, việc bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt vào mùa hè là rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Một trong những nguyên nhân khiến cơ thể giữ nước là bạn đã ăn quá nhiều natri. Thực phẩm giàu kali giúp thải natri và nước ra ngoài. Và hàm lượng kali trong chuối có tác dụng giúp giảm đầy hơi. Vì vậy, nếu bạn bị đầy hơi, hãy ăn chuối thường xuyên.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là thực phẩm chữa đầy bụng khó tiêu hiệu quả, vì nó không chỉ chứa một lượng nước dồi dào mà còn cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể.

Nó cũng chứa loại enzyme gọi là papain, giúp phân hủy các axit amin. Điều này hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và có thể giúp ngăn ngừa tình trạng đầy hơi.

Rau xanh

Rau xanh là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan vô cùng tốt cho sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan có trong rau xanh giúp hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru, giúp đẩy lùi các triệu chứng khó tiêu và phòng ngừa táo bón. Hàm lượng magie dồi dào có trong rau xanh cũng rất có ích cho sức khỏe đường ruột.

Các loại rau xanh đậm màu như rau bina, cải bruxen, bông cải xanh và các loại rau lá xanh khác là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường ruột.

Quả dứa

Dứa là một loại trái cây nhiều nước và chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là bromelain. Bromelain được cho là hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ các protein trong dạ dày có thể gây đầy hơi. Vì vậy, hãy ăn dứa nếu bạn bị đầy hơi, tiêu hóa kém.

Táo

Táo có hàm lượng nước cao và giàu kali, hỗ trợ cân bằng chất lỏng và giúp giữ nước trong cơ thể.

Chúng chứa nhiều chất xơ, đặc biệt có nhiều chất xơ hòa tan còn gọi là pectin, có thể đẩy nhanh thức ăn qua đường tiêu hóa để điều trị chứng táo bón và đầy bụng.

Người bị đầy bụng, khó tiêu tuyệt đối đừng nên bỏ qua 9 loại thực phẩm: Đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Bác sĩ lưu ý cách vo gạo thế này sẽ làm mất lớp vỏ lụa bọc Vitamin B1, dễ gây bệnh Beriberi

Bác sĩ lưu ý cách vo gạo thế này sẽ làm mất lớp vỏ lụa bọc Vitamin B1, dễ gây bệnh Beriberi

Thói quen sử dụng gạo của nhiều người rất dễ khiến gạo mất lớp vỏ lụa bọc Vitamin B1 quý giá, thậm chí có thể gây bệnh cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng đầy hơi thực phẩm giảm đầy hơi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 4 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 4 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin