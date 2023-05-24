Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 24/05/2023 06:50

Tốt cho tim mạch và não bộ, xương khớp khỏe mạnh, làm đẹp làn da,...là một số lợi ích mà loại quả đầy dinh dưỡng này mang lại.

Chỉ số đường huyết (GI) vừa phải

Chỉ số GI của thực phẩm càng cao thì nguy cơ lượng đường trong máu sau khi ăn lên cao cũng tăng theo. Đây là lý do tại sao người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến khích nên ăn các loại thực phẩm chứa chỉ số đường huyết từ thấp đến vừa phải.

Trái chà là có chỉ số đường huyết khá lý tưởng (dao động từ 35-55 tùy vào loại chà là). Do đó, loại quả này cũng khá thích hợp để bạn nhâm nhi vào giữa giờ hoặc những lúc buồn miệng mà không sợ lượng đường trong máu thay đổi quá đột ngột.

Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tốt cho tim

 

Chà là sấy khô là trái cây khô khỏe mạnh cho tim. Là một nguồn kali tuyệt vời, nó sẽ làm giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, ăn chà là sẽ làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể và bệnh tim mạch. Dùng 2 quả chà là hai lần một tuần để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

 

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hàm lượng cao vitamin B6 và kali trong quả chà là sẽ giúp điều hòa huyết áp, máu lưu thông tốt hơn, tăng cường sức khỏe não bộ cũng như hệ thần kinh trung ương của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả chà là có thể giúp phòng ngừa tình trạng bệnh Alzheimer gặp ở người già. Ngoài ra, flavonoid chống oxy hóa mạnh, bảo vệ não bộ không bị oxy hóa, suy yếu.

Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh

 

Sự hiện diện của các vitamin trong chà là tốt cho việc duy trì hệ thần kinh thích hợp. Kali là một trong những thành phần chính thúc đẩy hệ thần kinh khỏe mạnh và đáp ứng tốt. Nó cũng làm cho trí não tỉnh táo, vì vậy chà là là thực phẩm tuyệt vời cho những người muốn giữ cho tâm trí sắc nét.

Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Giúp hệ xương khớp khỏe mạnh

Quả chà là khô có thể giúp cơ thể có được nguồn canxi tuyệt vời, từ đó sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, viêm khớp hoặc các bệnh nghiêm trọng khác. Kali và magie cao sẽ giúp ngăn chặn tổn thương xương khớp và chống viêm hiệu quả. Tác dụng của quả chà là khô này được nhiều người lớn tuổi tin dùng.

Làm đẹp làn da và mái tóc

Quả chà là khô có tác dụng cung cấp vitamin B5 và B6 có lợi cho làn da. Chúng giúp làn da không bị lão hóa, ngăn ngừa các tế bào có hại, khắc phục tổn thương trên da, chống viêm và oxy hóa tốt. Vitamin B5 còn giúp da đầu thêm khỏe mạnh, tóc mọc tốt hơn, ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc, xơ tóc.

Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào?

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào?

Khổ qua được biết đến là loại thực phẩm mang lạ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu kết hợp khổ qua với những loại thực phẩm này sẽ gây ra những hậu quá khó lường.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng quả chà là lợi ích khi ăn chà là

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin