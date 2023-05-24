Một loạt lợi ích 'vàng' về sức khỏe và sắc đẹp của quả chà là mà không phải ai cũng biết

Chỉ số GI của thực phẩm càng cao thì nguy cơ lượng đường trong máu sau khi ăn lên cao cũng tăng theo. Đây là lý do tại sao người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến khích nên ăn các loại thực phẩm chứa chỉ số đường huyết từ thấp đến vừa phải.

Trái chà là có chỉ số đường huyết khá lý tưởng (dao động từ 35-55 tùy vào loại chà là). Do đó, loại quả này cũng khá thích hợp để bạn nhâm nhi vào giữa giờ hoặc những lúc buồn miệng mà không sợ lượng đường trong máu thay đổi quá đột ngột.

Tốt cho tim

Chà là sấy khô là trái cây khô khỏe mạnh cho tim. Là một nguồn kali tuyệt vời, nó sẽ làm giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, ăn chà là sẽ làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể và bệnh tim mạch. Dùng 2 quả chà là hai lần một tuần để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hàm lượng cao vitamin B6 và kali trong quả chà là sẽ giúp điều hòa huyết áp, máu lưu thông tốt hơn, tăng cường sức khỏe não bộ cũng như hệ thần kinh trung ương của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả chà là có thể giúp phòng ngừa tình trạng bệnh Alzheimer gặp ở người già. Ngoài ra, flavonoid chống oxy hóa mạnh, bảo vệ não bộ không bị oxy hóa, suy yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh

Sự hiện diện của các vitamin trong chà là tốt cho việc duy trì hệ thần kinh thích hợp. Kali là một trong những thành phần chính thúc đẩy hệ thần kinh khỏe mạnh và đáp ứng tốt. Nó cũng làm cho trí não tỉnh táo, vì vậy chà là là thực phẩm tuyệt vời cho những người muốn giữ cho tâm trí sắc nét.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp hệ xương khớp khỏe mạnh

Quả chà là khô có thể giúp cơ thể có được nguồn canxi tuyệt vời, từ đó sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, viêm khớp hoặc các bệnh nghiêm trọng khác. Kali và magie cao sẽ giúp ngăn chặn tổn thương xương khớp và chống viêm hiệu quả. Tác dụng của quả chà là khô này được nhiều người lớn tuổi tin dùng.

Làm đẹp làn da và mái tóc

Quả chà là khô có tác dụng cung cấp vitamin B5 và B6 có lợi cho làn da. Chúng giúp làn da không bị lão hóa, ngăn ngừa các tế bào có hại, khắc phục tổn thương trên da, chống viêm và oxy hóa tốt. Vitamin B5 còn giúp da đầu thêm khỏe mạnh, tóc mọc tốt hơn, ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc, xơ tóc.