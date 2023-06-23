Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình

Dinh dưỡng 23/06/2023 16:28

Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhối, các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh tràn lan trên thị trường, việc nhận biết rau an toàn hết sức quan trọng.

Hiện nay, rau củ đang là một phần thiết yếu có mặt thường xuyên trong bữa cơm của các gia đình Việt. 

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng và hóa chất tồn dư trong các loại rau củ đến sức khỏe con người:

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc: các hiểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, kích ứng da, tổn thương mắt, hệ thần kinh,..

Suy giảm miễn dịch: làm giảm lượng tế bào bạch huyết và tế bào lympho chống lại bệnh tật khiến cơ thể giảm khả năng chống lại các loại virus, vi khuẩn

Gây ung thư: thuốc kích thích và thuốc trừ sâu tồn dư trong các loại rau củ có thể gây đột biến tế bào và dẫn đến bệnh ung thư cực nguy hiểm

Gây vô sinh và dị tật bẩm sinh cho thai nhi: sử dụng rau củ ngậm hóa chất có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và và sự phát triển bình thường của phôi thai

Ngoài ra, còn rất nhiều tác hại khi ăn thực phẩm, đặc biệt là rau củ bị phun thuốc kích thích, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Vì vậy bạn cần biết cách nhận biết rau củ bị phun thuốc để né xa những loại thực phẩm này.

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 3
Phun thuốc để tăng trưởng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Việc nhận biết rau an toàn bằng cảm quan hết sức quan trọng nhất là trong thời buổi con người luôn đặt lợi nhuận kinh tế lên hàng đầu. Thông thường, các loại rau bị nhiễm thuốc trừ sâu, phân hóa học, thuốc kích thích… có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ, ngửi thấy mùi vị khác thường. Khi ăn nếu để ý có thể thấy rau có mùi vị lạ.

Dưới đây, là một số loại rau dễ bị nhiễm thuốc trừ sâu, phân hóa học:

Gía đỗ

Cọng giá tròn lẳn, thân trắng phau, ít rễ thường hấp dẫn các bà nội trợ. Thế nhưng, đó có thể là những cọng giá sản xuất sử dụng các loại hóa chất kích thích độc hại.

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 4
Cọng giá tròn lẳn, thân trắng phau, ít rễ có thể là những cọng giá sản xuất sử dụng các loại hóa chất kích thích độc hại - Ảnh minh họa: Internet

Khi hạt đỗ nảy mầm, người sản xuất đã dùng phân bón lá trộn với các loại thuốc trừ sâu có pha loãng, tưới lên mầm giá rồi ủ kín lại. Loại thuốc này giúp giá đỗ nảy mầm nhanh và phát triển nhanh. Loại giá đỗ này khi xào sẽ tiết ra thứ nước đục ngầu.

Mướp đắng

Khi mua, tốt nhất bạn nên tìm những quả mướp đắng nhỏ, dài, trên thân có nhiều gân nhỏ li ti. Quả mướp đắng to, màu xanh đậm, mướt, thân phình nhưng sớ gân bóng loáng rất có thể là những quả bị lạm dụng hóa chất làm tươi.

 

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 5
Quả mướp đắng to, màu xanh đậm, mướt, thân phình nhưng sớ gân bóng loáng rất có thể là những quả bị lạm dụng hóa chất làm tươi - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Những quả ớt bóng đẹp, không một vết cắn của côn trùng hì đích thị đây là những loại thực phẩm chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu.

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 6
Ớt chuông bị phun thuốc trừ sâu: quả ớt bóng đẹp, không có vết cắn của côn trùng, sâu bọ - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông là loại quả dễ thu hút côn trùng, chúng gây ra nhiều vết cắn nhỏ trên vỏ ớt mà bạn có thể không nhận ra. Nếu mua loại quả này chỉ cần để ý, những quả ớt bóng đẹp, không một vết cắn của côn trùng, sâu bọ thì đích thị đây là những loại thực phẩm chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu.

Các loại đậu: cove, Hà Lan, đậu ván,..

Những quả đậu cô-ve bóng, ít lông tơ, dài, đốt nào rõ đốt đó là kết quả của việc người trồng lạm dụng phân bón lá. Nếu tất cả số đậu được bày bán đều không có vết sâu bọ, rất có khả năng đậu đã bị phun thuốc trừ sâu trước khi đưa ra tiêu thụ.

Mẹo nhỏ nhận biết rau bị phun thuốc 'ngậm hóa chất', chị em cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình - Ảnh 7
Những quả đậu cô-ve bóng, ít lông tơ, dài, đốt nào rõ đốt đó là kết quả của việc người trồng lạm dụng phân bón lá - Ảnh minh họa: Internet

Rau cải

Đây là loại rau thu hút nhiều sâu bọ khi trồng trên đất. Vì vậy, các chủ vườn thường tăng cường tưới thuốc trừ sâu, phân đạm cho rau vào thời gian trước khi thu hoạch. Điều này rất nguy hiểm vì khi đưa vào sử dụng, dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong rau còn rất cao do không có đủ thời gian để phân hủy.

Khi bạn cầm trên tay bó cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một cách bất thường, được cho là rau được bón nhiều phân đạm nitrat. Bạn không nên sử dụng loại cải này, nhất là ăn sống.

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Từ khóa:   hóa chất thực phẩm bị hóa chất rau xanh

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