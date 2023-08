Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết!

Các axit béo omega-3 cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega -3 nên ăn một tuần hai bữa cá hồi. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác giúp duy trì sức khoẻ mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ.

Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận.

Trứng

Trứng chứa cả kẽm và 2 loại caroten lutein, zeaxanthin. Trứng thật sự là một loại thực phẩm bổ dưỡng cho mắt vì chính kẽm có trong trứng lại giúp caroten ở lòng đỏ trứng được hấp thụ hiệu quả. Màu vàng cam của các hợp chất này giúp ngăn chặn ánh sáng xanh gây hại võng mạc. Chúng còn giúp tăng cường sắc tố bảo vệ trong hoàng điểm, bộ phận có vai trò chính trong việc điều khiển tầm nhìn.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Những thực phẩm tốt cho mắt không thể bỏ qua là khoai lang. Hàm lượng Beta-carotene trong khoai lang giúp tăng cường sức khỏe cho mắt. Tương tự như cà rốt, trong khoai lang chứa nhiều Beta-carotene, Vitamin A, C, Kali…, vô cùng tốt cho mắt.

Ngoài ra khoai lang cũng là một nguồn dồi dào Vitamin D giúp tăng cường sức khỏe xương. Thêm vào đó khoai lang có chứa Kali và Vitamin B6 ngăn ngừa huyết áp cao và hạn chế bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ

Trong rau bina, ớt, bí đỏ… có chứa chất chống oxy hóa gọi là lutein và zeaxanthin. Những sắc tố này rất cần thiết cho điểm vàng (ở trung tâm võng mạc), giúp phân biệt các chi tiết và màu sắc. Chúng cũng tạo thành một lá chắn chống gốc tự do.