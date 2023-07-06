Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết!

Dinh dưỡng 06/07/2023 06:59

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, vì thế luôn cần được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Khi thị lực suy giảm là một vấn đề phổ biến mà nhiều người phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Với áp lực công việc và sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, sức khỏe mắt của chúng ta không ngừng bị đe dọa. Tuy nhiên, có nhiều cách để chăm sóc và bảo vệ sự thị lực của chúng ta, trong đó bổ sung vitamin và dưỡng chất là một phương pháp hiệu quả. 

Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina, rau xanh

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.

Cá hồi

Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa bệnh khô mắt.

Các axit béo omega-3 cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega -3 nên ăn một tuần hai bữa cá hồi. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác giúp duy trì sức khoẻ mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ.

Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận.

Trứng

Trứng chứa cả kẽm và 2 loại caroten lutein, zeaxanthin. Trứng thật sự là một loại thực phẩm bổ dưỡng cho mắt vì chính kẽm có trong trứng lại giúp caroten ở lòng đỏ trứng được hấp thụ hiệu quả. Màu vàng cam của các hợp chất này giúp ngăn chặn ánh sáng xanh gây hại võng mạc. Chúng còn giúp tăng cường sắc tố bảo vệ trong hoàng điểm, bộ phận có vai trò chính trong việc điều khiển tầm nhìn.

Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Những thực phẩm tốt cho mắt không thể bỏ qua là khoai lang. Hàm lượng Beta-carotene trong khoai lang giúp tăng cường sức khỏe cho mắt. Tương tự như cà rốt, trong khoai lang chứa nhiều Beta-carotene, Vitamin A, C, Kali…, vô cùng tốt cho mắt.

Ngoài ra khoai lang cũng là một nguồn dồi dào Vitamin D giúp tăng cường sức khỏe xương. Thêm vào đó khoai lang có chứa Kali và Vitamin B6 ngăn ngừa huyết áp cao và hạn chế bệnh tim mạch.

Mách nhỏ bạn những thực phẩm tốt cho mắt, giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ mà bạn chắc chắn chưa biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ 

Trong rau bina, ớt, bí đỏ… có chứa chất chống oxy hóa gọi là lutein và zeaxanthin. Những sắc tố này rất cần thiết cho điểm vàng (ở trung tâm võng mạc), giúp phân biệt các chi tiết và màu sắc. Chúng cũng tạo thành một lá chắn chống gốc tự do.

 

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