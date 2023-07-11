Lợi ích không ngờ từ những thực phẩm màu đen, tốt cho sức khỏe không thua gì nhân sâm, đừng nên coi thường!

Dinh dưỡng 11/07/2023 15:04

Những loại thực phẩm màu đen dưới đây rất tốt cho sức khỏe con người, nhớ thường xuyên thêm nó vào thực đơn hằng ngày nhé.

Nho đen

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong thành phần dưỡng chất của nho đen thường rất giàu vitamin C, khoáng chất và polyphenol nên có vị ngọt thanh và bổ dưỡng hơn các loại nho khác. Bên cạnh đó, nho đen còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm các triệu chứng khó tiêu, táo bón và các vấn đề liên quan đến thận.

Lợi ích không ngờ từ những thực phẩm màu đen, tốt cho sức khỏe không thua gì nhân sâm, đừng nên coi thường! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừng đen 

 

Vừng (mè) đen là thực phẩm giàu vitamin E, sắt và kẽm. Trong đó hàm lượng sắt gấp 2 lần so với hạt mè trắng, hàm lượng canxi cao hơn gấp 8 lần so với sữa.

Nếu ăn vừng đen nguyên hạt hệ tiêu hoá sẽ khó hấp thu chất dinh dưỡng, vì vậy chuyên gia khuyên bạn nên ăn vừng đen bằng cách làm thành nước loãng hoặc nghiền giã thành bột. Do hàm lượng chất béo trong vừng đen cao gần 60%, lượng calo cao nên nếu bạn ăn trộn vừng với các món chứa chất béo thì nên giảm lượng dầu mỡ ăn kèm.

Lợi ích không ngờ từ những thực phẩm màu đen, tốt cho sức khỏe không thua gì nhân sâm, đừng nên coi thường! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi đen

Tỏi đen không có màu đen tự nhiên, mà được lên men trong nhiều tuần và khiến chúng chuyển sang màu đen và được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực châu Á. Theo các nghiên cứu, tỏi đen tốt hơn tỏi sống vì các chất chống oxy hóa và đặc tính chống ung thư.

Lợi ích không ngờ từ những thực phẩm màu đen, tốt cho sức khỏe không thua gì nhân sâm, đừng nên coi thường! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả mâm xôi đen

Quả mâm xôi đen thường ngọt hơn so với quả mâm xôi đỏ. Thêm vào đó, quả mâm xôi đen còn rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng và ung thư ruột kết. Chính vì vậy, khi đi chợ nhìn thấy loại quả này bạn đừng bao giờ bỏ qua mà hay mua ngay chúng về để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình nhé!

Đậu đen 

 

Vị ngọt, tính bình, tác dụng nhuận tràng bổ huyết. Ăn nhiều đậu đen sẽ phòng được nhiều bệnh vào mùa đông. Theo nhiều nghiên cứu, đậu đen rất giàu albumin thực vật, dịch nhày, axit amin không no, vitamin A, B1, B2, E, PP và rất nhiều canxi.

Loại đậu này có tác dụng làm giảm cholesterol, làm mềm huyết quản, phòng chống đái tháo đường, loãng xương, béo phì, làm đẹp da và kéo dài tuổi thọ.

Lợi ích không ngờ từ những thực phẩm màu đen, tốt cho sức khỏe không thua gì nhân sâm, đừng nên coi thường! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả chà là đen

Chà là rất giàu carbohydrate, protein, vitamin và chất xơ, chúng cũng chứa một nguyên tố hóa học gọi là flo, rất hữu ích trong việc bảo vệ răng khỏi sâu.

Lượng selen cao trong chà là đen giúp tăng cường chức năng miễn dịch và cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

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