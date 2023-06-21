Loại thực phẩm người Nhật hay ăn để sống thọ, chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Rong biển có chất chống oxy hóa có thể làm các gốc tự do trong cơ thể ít có khả năng làm hỏng tế bào. Thực tế, việc sản xuất các gốc tự do dư thừa có thể là nguyên nhân gây bệnh tim, tiểu đường.

Trong 7g rong biển khô có thể cung cấp 20 calo, chứa 2,7 gam tinh bột, 4 g chất đạm, 0,5 g chất béo, 0,3 g chất xơ. Thực phẩm cũng chứa sắt, đồng... Rong biển chứa một lượng nhỏ vitamin A, C, E và K, cùng với folate, kẽm, natri, canxi và magiê. Việc rắc một ít rong biển khô lên thức ăn giúp tăng thêm hương vị, là một cách dễ dàng để tăng lượng vitamin và khoáng chất.

Ăn rong biển giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Nutrition Reviews, tiêu thụ rong biển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi tác động của các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim mạch (CVD) và các yếu tố nguy cơ liên quan.

Theo đánh giá, một nghiên cứu thuần hợp tác cho thấy Nhật Bản có nguy cơ tử vong thấp hơn. Dựa theo chế độ ăn uống điển hình của Nhật Bản, bao gồm ăn rong biển, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

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Rong biển giúp bổ sung iốt

Rong biển chứa một khoáng chất thiết yếu - iốt - và là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất, cung cấp 77% giá trị hàng ngày của bạn về chất dinh dưỡng chỉ trong 2 muỗng canh rong biển khô. Iốt đóng một vai trò quan trọng trong chức năng hormone tuyến giáp, và các hormone này điều chỉnh các quá trình sinh học như sự trao đổi chất của bạn.

Bạn có thể nhận được iốt từ cá, sữa chua, hàu, sữa, bánh mì giàu iốt và muối ăn có iốt, nhưng rong biển là một sự thay thế tuyệt vời. Sarah Anzlovar, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của Sarah Gold Nutrition, cho rằng: “Rong biển có thể hữu ích cho những người không ăn nhiều muối ăn, hải sản hoặc sữa có iốt".

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Hỗ trợ giảm cân

Alginate có trong rong biển đã được chứng minh có khả năng ức chế các enzym giúp cơ chế tiêu hóa chất béo. Theo các nhà khoa học, alginate có thể cải thiện cảm giác no bằng cách trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày, giảm lượng thức ăn tiếp theo.

Ngoài ra, rong biển cũng chứa protein giúp tạo ra cảm giác no bằng cách tái hydrat hóa ngay khi thức ăn đi đến dạ dày. Đặc biệt hơn, rong biển còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và hương vị cho một lượng calo tối thiểu.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Vi khuẩn đường ruột đóng một vai trò to lớn đối với sức khỏe. Sự mất cân bằng giữa các vi khuẩn đường ruột tốt và xấu khiến cơ thể giảm đề kháng, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Hải cho biết, rong biển giàu chất xơ, cao hơn hầu hết các loại trái cây, rau quả có tác dụng tăng cường sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, các loại đường có trong rong biển được gọi là polysacarit sunfat có tác dụng làm tăng sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột và làm tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn, cung cấp hỗ trợ và nuôi dưỡng các tế bào trong ruột.

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Tăng cường các chất dinh dưỡng quan trọng

Rong biển thực chất là một loại rau, nó chứa một số vitamin và khoáng chất thiết yếu như: vitamin C, canxi, kali, folate, thiamine, riboflavin, đồng, sắt, i-ốt và magiê.

Không chỉ vậy, rong biển có khả năng độc đáo hấp thụ và lưu trữ khoáng chất với lượng đậm đặc. Nếu bạn thường xuyên ăn rong biển, hãy chọn rong biển hữu cơ. Thông thường, rong biển hữu cơ chứa ít kim loại nặng hơn.

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Cải thiện tình trạng da

Rong biển đỏ là nguồn cung cấp a xít béo Omega-3, giúp giảm viêm, làm giảm nguy cơ mụn trứng cá mụn và các vấn đề về da khác, làm da mịn màng, trẻ trung hơn. Mùa đông là thời gian tuyệt vời để ăn các thực phẩm giàu Omega-3 để giúp chống lại các tác động làm khô da do thời tiết.