Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ

Rau dền là một trong những loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Những lá rau dền mọng nước, xanh tươi và mềm mại không chỉ góp phần tạo nên những món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đầy đủ về những công dụng tuyệt vời của loại rau này. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về rau dền và tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe con người.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Rau dền có đặc tính chống ung thư do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong nó. Các chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.