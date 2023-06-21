Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ

Dinh dưỡng 21/06/2023 19:04

Rau dền thường có mặt trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt, nhưng không phải ai cũng biết được những lợi ích tuyệt vời của loại rau này.

Rau dền là một trong những loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Những lá rau dền mọng nước, xanh tươi và mềm mại không chỉ góp phần tạo nên những món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đầy đủ về những công dụng tuyệt vời của loại rau này. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về rau dền và tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe con người. 

Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Rau dền có đặc tính chống ung thư do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong nó. Các chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Hy vọng bài viết trên có thể cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về những tác dụng tuyệt vời của rau dền. Còn chần chừ gì mà bạn không bổ sung loại rau này vào bữa ăn hằng ngày của mình nữa?

Chống oxy hóa

Những nghiên cứu mới đây cho thấy rau dền có chứa một chuỗi peptit nhất định, có khả năng giảm tình trạng viêm sưng trên cơ thể, thậm chí giúp ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh.

Những phân tử chống viêm có trong rau dền này cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút và các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm sưng khác.

Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khoẻ của rau dền đối với xương

Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên.

Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Cải thiện dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt

Thành phần dinh dưỡng sắt của rau dền khá phong phú. Nó có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Loại rau có hàm lượng dinh dưỡng gấp 5 lần thịt, còn được mệnh danh là 'thần dược' trường thọ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da

Lá rau dền chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng da. Do đặc tính làm se mạnh mẽ, loại rau này còn có thể điều trị mụn trứng cá và một số vấn đề về da khác như eczema.

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