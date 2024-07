Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất phenolic như axit anacardic và axit gallic trong quả điều có tác dụng gây độc tế bào và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở chuột.

Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong loại quả này cũng có tác dụng ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra, trong đó bao gồm cả ung thư.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu, chiết xuất từ quả điều rất giàu dẫn xuất của myricetin và quercetin. Những chất này có thể ức chế sự tích tụ chất béo và kháng insulin ở chuột béo phì. Nghiên cứu cũng xác định tác dụng giảm thiểu của quả điều đối với việc tăng cân, tích trữ chất béo, tăng đường huyết, tăng insulin máu và kháng insulin ở chuột béo phì.

Tăng cường miễn dịch

Trong quả điều có hàm lượng vitamin C cao. Hàm lượng vitamin C trong quả điều cao gấp khoảng 3–5 lần so với quả có múi, trong 100g quả điều có đến 200–241mg Vitamin C. Vitamin C được coi là chất giúp tăng cường miễn dịch vì nó có nhiều chức năng quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể, chẳng hạn như hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng cường chức năng của tế bào bạch cầu, chống oxy hoá, hỗ trợ sản sinh interferon - một protein có khả năng chống virus.

Lưu ý khi ăn quả điều

Quả điều thường an toàn đối với hầu hết mọi người nhưng không loại bỏ nguy cơ dị ứng. Do vậy, cần lưu ý tham khảo ý kiến từ các bác sĩ hoặc chuyên gia để có thể sử dụng đúng liều lượng, an toàn, hiệu quả. Không nên lạm dụng tiêu thụ quả điều, nhất là các trường hợp có vấn đề về sức khỏe.