Có 2 dạng đột quỵ thường gặp là đột quỵ do xuất huyết não và đột quỵ do tắc mạch máu não.

Đột quỵ (stroke) còn gọi là tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Khi đó, não bị thiếu oxy, dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm ttoàn thế giới có khoảng 17 triệu người bị đột quỵ, 5 triệu người tử vong và 5 triệu người chịu thương tật vĩnh viễn do đột quỵ.

Có 2 dạng đột quỵ thường gặp là đột quỵ do xuất huyết não và đột quỵ do tắc mạch máu não - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vậy, đột ngụy có thể phòng ngừa được bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống.

Một nghiên cứu của Đại học miền Đông Phần Lan cho thấy, thường xuyên ăn cà chua có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Lycopene, một hợp chất chống oxy hóa trong cà chua, được cho là có thể mang lại tác dụng này.

Tiến sĩ Jouni Karppi, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết, kết quả của nghiên cứu càng khẳng định lợi ích của việc tăng cường trái cây, rau củ vào chế độ ăn để phòng tránh nguy cơ đột quỵ. Do đó, tốt hơn hết mọi người nên ăn nhiều hơn 5 phần trái cây, rau củ mỗi ngày.

Kết quả của nghiên cứu càng khẳng định lợi ích của việc tăng cường trái cây, rau củ vào chế độ ăn để phòng tránh nguy cơ đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua giúp giảm 55% nguy cơ đột quỵ

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học theo dõi nồng độ lycopene trong máu của 1.031 nam giới có độ tuổi từ 46-65 ở Phần Lan. Trong suốt 12 năm theo dõi, 76 người bị đột quỵ.

Sau khi xem xét các yếu tố như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể, thói quen hút thuốc, mức huyết áp và cholesterol, các nhà khoa học nhận thấy những người nồng độ lycopene trong máu cao nhất có nguy cơ thiếu máu cục bộ thấp hơn 59%. Nguy cơ mắc đột quỵ ở những người này cũng thấp hơn 55% so với nhóm mức lycopene thấp nhất.

Cà chua giúp giảm 55% nguy cơ đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Trong các thực phẩm chứa lycopene, cà chua đứng hàng đầu. Theo đó, lượng lycopene trong 100g cà chua khô là 45,9mg; trong cà chua xay nhuyễn là 21,8g. Trong khi đó, ở cùng 100g trọng lượng thực phẩm, lượng lycopene trong cà chua tươi chỉ là 3mg; ổi hồng 5,2mg; dưa hấu 4,5mg và quả đu đủ là 1,8mg.

Tác dụng khác của cà chua ?

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ngoài việc ngăn ngừa đột quỵ, lycopene trong cà chua còn giúp giảm lượng cholesterol có hại, chống viêm và chống oxy hóa. Vì thế, ăn cà chua thường xuyên có thể giúp bảo vệ mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, cuối cùng giúp hệ tim mạch khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu quan sát chứng minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà chua với việc giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày.

Theo các nhà khoa học, nhờ nồng độ chất chống oxy hóa cao nên cà chua có thể mang lại lợi ích này.

Theo các nhà khoa học, nhờ nồng độ chất chống oxy hóa cao nên cà chua có thể mang lại lợi ích này - Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp

Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đột quỵ. Nghiên cứu của Đại học miền Đông Phần Lan ở trên cũng cho thấy cà chua giúp giảm huyết áp nhờ chứa lượng kali dồi dào.

Theo Hiệp hội Huyết áp Anh, kali giúp điều tiết lượng chất lỏng trong cơ thể, ngăn ngừa việc tích tụ chất lỏng – một tình trạng gây tăng huyết áp.

Vì thế, ăn nhiều thực phẩm có chứa kali là cách đơn giản để cân bằng huyết áp, phòng ngừa đột quỵ.

Những món ăn vừa ngon vừa bổ từ cà chua ?

Canh cà chua trứng

Canh cà chua trứng là món ăn ngon đơn giản, dễ làm và được mệnh danh là món canh ''quốc dân''. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút là bạn sẽ có được một món canh cà chua trứng đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình vào những ngày bận rộn.

Canh cà chua trứng là món ăn ngon đơn giản, dễ làm và được mệnh danh là món canh ''quốc dân'' - Ảnh minh họa: Internet

Sốt cà chua

Có rất nhiều món ăn cần phải kết hợp với sốt mới tạo ra được hương vị đậm đà. Và sốt cà chua chính một trong những loại sốt rất dễ kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo nên những món ăn thơm ngon, hấp dẫn.

Trứng xào cà chua

Vào những ngày thời tiết mưa nắng thất thường thế này, làm món trứng xào cà chua mềm ngon đậm đà chắc chắn sẽ được cả nhà hưởng ứng đấy!

Món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm là trứng xào cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ sốt cà chua

Đậu phụ sốt cà chua là món ăn dân dã, phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong các mâm cơm gia đình. Học ngay cách làm món ăn này nếu bạn chưa biết đến nó nhé!

Cá sốt cà chua

A xít béo Omega-3 trong cá có tác dụng làm giảm viêm, điều hòa huyết áp cho những người bị cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và các bệnh khác. Đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho các bà mẹ đang mang thai, dành cho bé và những người lớn tuổi.

Cá sốt cà là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho các bà mẹ đang mang thai, dành cho bé và những người lớn tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Salad cà chua bi

Mùa hè đến cũng là lúc những món ăn thanh mát, bổ dưỡng lại “lên ngôi” như món salad cà chua bi. Chỉ cần nắm được một vài bước trộn đơn giản là bạn có thể thực hiện thành công món ăn này rồi.