Loại quả bán đầy ngoài chợ, xuất hiện đều đặn trong mỗi bữa ăn là thần dược quét sạch mỡ máu, ngừa ung thư, cung cấp lượng lớn vitamin C cao hơn cả quả cam

Dinh dưỡng 13/06/2023 12:00

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, loại quả này có tác dụng sát trùng, chống ôi thiu, chống lạnh và chứa một số dưỡng chất nên giúp con người đề phòng bệnh ung thư và chữa một số bệnh khác.

Ớt là gia vị, kích thích vị giác, cung cấp vitamin, một lượng nhỏ protein và chất xơ. Bên cạnh các lợi ích, ớt cũng có nhiều tác hại đối với sức khỏe nếu ăn quá liều lượng.

Loại quả bán đầy ngoài chợ, xuất hiện đều đặn trong mỗi bữa ăn là thần dược quét sạch mỡ máu, ngừa ung thư, cung cấp lượng lớn vitamin C cao hơn cả quả cam - Ảnh 1
Với lượng dinh dưỡng dồi dào, ớt là một thực phẩm nên được bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh: Internet

Bác sĩ BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, lượng vitamin C trong ớt cao hơn cam. Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Các nhà khoa học của Viện Đại học Pittburg (Mỹ) chứng minh ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Đó là do tác dụng của chất cay capsaicin có vai trò xúc tác, làm cho các tế bào ung thư tự phá hủy nhưng không gây hại cho các tế bào bình thường.

Như vậy, bổ sung ớt trong chế độ ăn uống sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời đến sức khỏe:

Ăn ớt giúp kéo dài tuổi thọ

Bổ sung ớt trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Loại quả bán đầy ngoài chợ, xuất hiện đều đặn trong mỗi bữa ăn là thần dược quét sạch mỡ máu, ngừa ung thư, cung cấp lượng lớn vitamin C cao hơn cả quả cam - Ảnh 2
Báo cáo trên đã so sánh hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran. Đối tượng tham gia được phân loại theo chế độ ăn của người ăn thường xuyên, hiếm khi và không bao giờ ăn ớt - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Ớt không chỉ có công dụng tăng hương vị cho các món ăn. Có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Ngoải ra, ớt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các mầm mống bệnh phát triển. Hợp chất này cũng đóng vai trò như một phương thuốc tự nhiên giúp kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt.

Giúp giảm cân và duy trì cân nặng

Ớt giúp đốt cháy chất béo dư thừa, chống béo phì và đẩy nhanh quá trình trao đôi chất. Có thể thấy khá nóng và cơ thể sẽ đổ mồ hôi khiến cơ thể mất nước, điều này giúp bản thân uống nhiều nước hơn và cũng giúp thanh lọc cơ thể tốt hơn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Việc ăn ớt thường xuyên có thể tăng cường kiểm soát nồng độ insulin trong máu. Đây là tác dụng tuyệt vời của ớt đối với những bệnh nhân đái tháo đường. Theo đó, người thường ăn ớt trong các bữa ăn có khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn 60% so với người không ăn ớt.

Cung cấp vitamin

Kali trong ớt có tác dụng làm thư giãn mạch máu. Nhờ vậy, giúp ổn định lưu lượng máu trong hệ tuần hoàn. Ngoài vitamin B9, quả ớt cũng chứa nhiều riboflavin (vitamin B2) và niacin (vitamin B3). Riboflavin đóng vai trò phân hủy chất béo. Niacin giúp cải thiện mức cholesterol trong cơ thể.

Loại quả bán đầy ngoài chợ, xuất hiện đều đặn trong mỗi bữa ăn là thần dược quét sạch mỡ máu, ngừa ung thư, cung cấp lượng lớn vitamin C cao hơn cả quả cam - Ảnh 3
Với hàm lượng kali dồi dào, kết hợp với folate có trong ớt có thể làm hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh: Internet

Với hàm lượng vitamin B phức hợp dồi dào, quả ớt mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, ớt còn hạn chế xơ vữa động mạch.

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả

Dù nhiều người 'xua đuổi' trái này nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là một gia vị giúp món ăn Việt thêm phần đậm đà và lại cực kì tốt cho sức khỏe.

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