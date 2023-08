Ớt là gia vị, kích thích vị giác, cung cấp vitamin, một lượng nhỏ protein và chất xơ. Bên cạnh các lợi ích, ớt cũng có nhiều tác hại đối với sức khỏe nếu ăn quá liều lượng.

Với lượng dinh dưỡng dồi dào, ớt là một thực phẩm nên được bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh: Internet

Bác sĩ BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, lượng vitamin C trong ớt cao hơn cam. Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.