Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, loại quả này có tác dụng sát trùng, chống ôi thiu, chống lạnh và chứa một số dưỡng chất nên giúp con người đề phòng bệnh ung thư và chữa một số bệnh khác.

Ớt là gia vị, kích thích vị giác, cung cấp vitamin, một lượng nhỏ protein và chất xơ. Bên cạnh các lợi ích, ớt cũng có nhiều tác hại đối với sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Với lượng dinh dưỡng dồi dào, ớt là một thực phẩm nên được bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh: Internet Bác sĩ BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, lượng vitamin C trong ớt cao hơn cam. Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Các nhà khoa học của Viện Đại học Pittburg (Mỹ) chứng minh ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Đó là do tác dụng của chất cay capsaicin có vai trò xúc tác, làm cho các tế bào ung thư tự phá hủy nhưng không gây hại cho các tế bào bình thường. Như vậy, bổ sung ớt trong chế độ ăn uống sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời đến sức khỏe:

Ăn ớt giúp kéo dài tuổi thọ Bổ sung ớt trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ. Báo cáo trên đã so sánh hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran. Đối tượng tham gia được phân loại theo chế độ ăn của người ăn thường xuyên, hiếm khi và không bao giờ ăn ớt - Ảnh: Internet Ngăn ngừa ung thư Ớt không chỉ có công dụng tăng hương vị cho các món ăn. Có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Ngoải ra, ớt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các mầm mống bệnh phát triển. Hợp chất này cũng đóng vai trò như một phương thuốc tự nhiên giúp kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt. Giúp giảm cân và duy trì cân nặng Ớt giúp đốt cháy chất béo dư thừa, chống béo phì và đẩy nhanh quá trình trao đôi chất. Có thể thấy khá nóng và cơ thể sẽ đổ mồ hôi khiến cơ thể mất nước, điều này giúp bản thân uống nhiều nước hơn và cũng giúp thanh lọc cơ thể tốt hơn. Kiểm soát lượng đường trong máu Việc ăn ớt thường xuyên có thể tăng cường kiểm soát nồng độ insulin trong máu. Đây là tác dụng tuyệt vời của ớt đối với những bệnh nhân đái tháo đường. Theo đó, người thường ăn ớt trong các bữa ăn có khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn 60% so với người không ăn ớt. Cung cấp vitamin Kali trong ớt có tác dụng làm thư giãn mạch máu. Nhờ vậy, giúp ổn định lưu lượng máu trong hệ tuần hoàn. Ngoài vitamin B9, quả ớt cũng chứa nhiều riboflavin (vitamin B2) và niacin (vitamin B3). Riboflavin đóng vai trò phân hủy chất béo. Niacin giúp cải thiện mức cholesterol trong cơ thể. Với hàm lượng kali dồi dào, kết hợp với folate có trong ớt có thể làm hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh: Internet Với hàm lượng vitamin B phức hợp dồi dào, quả ớt mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, ớt còn hạn chế xơ vữa động mạch.

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